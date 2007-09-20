Shop.co покупает Zen Shopping

Компания Shop.co, офисы которой расположены в Дюссельдорфе, Германии и Сан-Франциско, разработавшая расширение для браузера для интернет-покупок купила Zen Shopping.
Zen Shopping - компания, расположенная в Сан-Франциско, имеющее мобильное приложение для упрощения для определения скидок в онлайн-покупках.
Сумму сделки не раскрывает ни одна из сторон.
Shop.co созданная в 2014 году, во главе с Джеем Хабибом (сейчас генеральный директор) применяет искусственный интеллект и сложные алгоритмы, дабы предоставить пользователям умное дополнение к браузеру в виде универсальной корзины ( работающая во всех интернет-магазинах США) для оформления заказа в любом магазине, без регистрации или вовсе без входа в магазин, используя один щелчок мыши.
Shop.co благодаря Zen Shopping создаст новое мобильное приложение для увеличения числа пользователей. Новое Chrome-расширение можно будет скачать в официальном магазине Google.
В свою очередь, компания Zen Shopping, которую возглавил Антонио Марзо, дает возможность интернет-пользователям искать нужный товар и сравнивать цены в боле чем 100 тыс. интернет-магазинов. Главный офис компании расположен в Сан-Франциско.
Также напомню, что Shop.co недавно привлёк $7 миллионов посевного финансирования и готовится к раунду А.
Специально для MMGP.RU
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