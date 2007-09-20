Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,426 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Shop.co покупает Zen Shopping

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:00
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,875
Благодарностей: 1,089
КП: 0.124
Shop.co покупает Zen Shopping


Компания Shop.co, офисы которой расположены в Дюссельдорфе, Германии и Сан-Франциско, разработавшая расширение для браузера для интернет-покупок купила Zen Shopping.

Zen Shopping - компания, расположенная в Сан-Франциско, имеющее мобильное приложение для упрощения для определения скидок в онлайн-покупках.

Сумму сделки не раскрывает ни одна из сторон.

Shop.co созданная в 2014 году, во главе с Джеем Хабибом (сейчас генеральный директор) применяет искусственный интеллект и сложные алгоритмы, дабы предоставить пользователям умное дополнение к браузеру в виде универсальной корзины ( работающая во всех интернет-магазинах США) для оформления заказа в любом магазине, без регистрации или вовсе без входа в магазин, используя один щелчок мыши.

Shop.co благодаря Zen Shopping создаст новое мобильное приложение для увеличения числа пользователей. Новое Chrome-расширение можно будет скачать в официальном магазине Google.

В свою очередь, компания Zen Shopping, которую возглавил Антонио Марзо, дает возможность интернет-пользователям искать нужный товар и сравнивать цены в боле чем 100 тыс. интернет-магазинов. Главный офис компании расположен в Сан-Франциско.

Также напомню, что Shop.co недавно привлёк $7 миллионов посевного финансирования и готовится к раунду А.


Специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
покупка, привлечение инвестиций, стартап, сша, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google покупает Shopping Search Startup, чтобы сделать Google Images более прибыльным lannna Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.11.2016 11:53
Mod-Shop - mod-shop.ru (РФ: одежда) nlobp Интернет-магазины 0 16.03.2015 18:43
W.Shop - watt-shop.com (Украина: светотехническая продукция ) nlobp Интернет-магазины 0 16.03.2015 16:50
shop-money.org - shop-money Master Dzen Список проблемных/неактивных/закрытых программ 52 22.10.2012 14:53
My Best Shop - www.mybest-shop.com igr Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 20.09.2007 14:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар incl-chag.bzs
Incl-chag.info - кредиты формальным аттестатам
От incl-chag.bzs в разделе «Кредитные сервисы»
Аватар WERSES
Как сделать sms рассылку по своей базе?
От WERSES в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар mokin35
Благотворительный матч для беженцев
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dengov
Известные династии финансистов Европы и США Рокфеллеры и Ротшильды объединяют активы
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Артём Самойлов 865158288
BitcoCept - "облачный майнинг" (10$ в подарок)
От Артём Самойлов 865158288 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В США наметилось резкое обрушение производственной сферы
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
401,426
Тем
453,677
Сообщений
11,106,125

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube