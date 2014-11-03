Александра 81 Блог NewHyip.com



Пол: Женский Адрес: Родная планета Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 6,155 Благодарностей: 1,805 КП: 0.263

Как законно продвигать на рынке новую криптовалюту? Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Раз вы зашли в этот раздел, то тоже интересуетесь темой криптовалют. При этом одни из вас только все щепетильно изучают, другие уже активно работают с криптомонетами, а третьи дальше шагнули – сами новые виды криптоденег выпускают. Разобраться в последнем вопросе легко, если с математикой дружишь и являешься программистом да денег на создание личной криптофермы имеешь. Но вот очередной стартап запустить удалось. А дальше что? Как, не нарушая законы, пополнить рынок криптовалют своей монетой? И где искать спонсоров, если в наличии мало денег для продвижения своего продукта? Ну что же, начнем отвечать на эти вопросы по порядку.



Кто контролирует рынок криптовалют?



Самыми ведущими проверочными организациями являются сеть по борьбе с финансовым криминалом (FinCEN) американская налоговая служба (IRS) и комиссия по биржам и ценным бумагам. Именно от правовых норм этих структур и отталкиваются чиновники всех стран мира, модернизируя их для своего удобства. В связи с этим в статье будет приведен, так сказать, каркас. Потому как действующий пакет правил настолько быстро обновляется, что его даже в полном объеме изучать не успеваешь. В связи с этим, все интересуемые пункты придется еще с местными, квалифицированными юристами согласовывать. Иначе стоит хоть одну правовую норму проигнорировать, как сразу последует штраф в крупном размере.



Действующие юридические порядки



Все проекты отрасли криптовалют делятся на:



• Сервисы денежных переводов (Money Transmitter);

• И площадки, предоставляемые расчетно-кассовые операции (Money Services Business - MSB).



Но если ваш стартап ничем подобным не промышляет, то никакие юридические правила вас касаться не будут, так как по закону вы являетесь всего лишь пользователем виртуальных денег.





Если заглянуть в юридические документы FinCEN:



• «Правила для пользователей, использующих виртуальные деньги, осуществляющих обмен или выполняющих обязанности администратора» 18.03.2013 г. (FIN-2013-GOO1);

• «Юридические нормы для систем обмена виртуальных валют» 27.10.2014 г. (FIN-2014-R012);

• «Изготовление свободнообращающихся сертификатов в веренице блоков» 14.08.2015 г. (FIN-2015-R001).



то можно узнать о том, что те лица, которые просто криптовалюту приобретают для оплаты разнообразных услуг и покупки товара в сети, не относятся к категории Money Services Business. Так как эти действия не воспринимаются за денежные переводы, то и проходить официальную регистрацию и вести строгую отчетность ни к чему.



А вот если лица используют так называемую «конвертируемую» онлайн валюту: виртуальные деньги, которые в офлайн выступают заменителями реальной валюты либо же имеют реальный эквивалентный номинал, то они как раз попадают под категорию MSB. Следовательно, им в обязательном порядке полагается регистрация личной фирмы и ведение бухгалтерского учета.



Регулирование и безопасность с точки зрения закона



Если ваш стартап получает на хранение депозиты от инвесторов, ваш сервис разрешает пользователям торговлю или передачу этих активов третьим лицам, то ваше предпринимательство по законодательным нормам FinCEN будет относиться к группе регулируемого бизнеса. Кстати, к этой категории тоже относятся Рипл и Биткоин.



Хотя их относят и к следующей группе – конвертируемые виртуальные валюты. То есть, если пользователи самостоятельно для себя майнят криптовалюту без регулирования одного администратора, так как единый центральный репозиторий отсутствует, то эту деятельность называют безопасной и на нее правила MSB не распространяются.





А вот когда лицо самостоятельно новую криптовалюту разрабатывает и добывает в больших количествах с целью дальнейшей оплаты всяких услуг и приобретения товаров в сети, то его деятельность хоть и относится к группе конвертируемых виртуальных валют, но только уже относится к небезопасной сфере. Поэтому на такие действия распространяется законодательство MSB.



Также здесь кроется маленький нюанс. Если администратор новой криптовалюты исключительно для себя выпускает сатоши, то ему можно не регистрироваться в FinCEN. Но если в планах майнера есть решение о создании площадки для пользования третьими лицами и получения заработка на комиссии за обмены, переводы и куплю-продажу, то регистрации ему не избежать. В противном случае он будет оштрафован.



Кто же только создает новый вид криптовалют ради одной только перепродажи, все равно попадает под нормы MSB. Поэтому им тоже надлежит соблюдать все действующие правила для предпринимателей этого рынка.



Как легально продвигать валюту без регистрации личного стартапа?



Как говорится, незнание законов все равно не освобождает от оплаты налогов. Зато осведомленность позволяет без нарушения законодательных норм избежать регистрации личного сервиса денежных транзакций. Для этого достаточно всего лишь:



• Определиться с протоколом и видом запускаемой криптовалюты;

• Договориться о сбыте криптоденег с администратором регулируемого обменника;

• Избегать прямых продаж своей валюты;

• Не давать никому предварительных обещаний относительно сумм новой валюты.



Инвестиции или как обойтись малым количеством денег?



Без наличия капитала даже свой стартап не запустишь, не говоря уже о его продвижении. Новая криптовалюта может принести целое состояние ее создателю при том условии, что он ее быстро и должным образом раскрутит. Но если стартовый капитал маленький, можно привлечь спонсоров. Для этого желательно предварительно выполнить ряд действий:



• Выбрать компьютерный алгоритм без наличия открытых ключей для получения денег и распределить через него всю свою новую валюту. Тогда алгоритм самостоятельно будет использовать внутренние метрики и создаст нужное количество токенов.

• Составить детальное описание своего проекта. Наглядно высветить те моменты, которые позволяют зарабатывать. Сразу оговорюсь, если ваш стартап относится к группе хайпов, то эта методика поиска инвестора не для вас.

• При помощи СМИ распространить информацию о новой криптовалюте и выпустить начальный код для создания первого токена.



Когда все это будет готово, можно спокойно искать инвесторов при помощи краудфандинговых проектов. Сейчас рынок криптовалют достаточно рентабельный. Солидные инвесторы регулярно мониторят рынок и стараются первыми выйти на связь с «засветившимся» создателем новой криптовалюты.



Как избежать низкой начальной стоимости токена?



Так как Биткоин является прародителем всех существующих криптовалют, то его сообщество утвердило в неформальном порядке ряд правил поведения для новых крупных участников рынка. И для того, чтобы с первых дней запуска валюты не быть в числе отверженных, следует не только соблюдать правовые нормы FinCEN, но и действовать по правилам Биткоина:



• Для личных целей майнить минимум криптоденег.

• Не искать потенциального крупного покупателя задолго до публичного запуска токенов.

• Не разрабатывать преимущества для группы первых майнеров.

• Выбирать лицензию только с открытым кодом MIT/BSD.



Соблюдая эти пункты поведения, можно ждать от рынка высокую стартовую цену токенов. Но тогда сумма потенциальной прибыли будет меньше, чем хотелось бы. Продажа токенов много денег не принесет, потому что пользователям придется выложить много денег для получения цепочки новых токенов. Значительно улучшит дело низкая стартовая цена токенов с сохранением легального майнинга. Тогда пользователям не придется много денег выделять на создание очередных токенов. И спрос на них возрастет.



Заключение



Рынок криптовалют не для тонкокожих. Он в состоянии сделать вас миллионерами притом условии, что вы научитесь лавировать между вечно недовольными потребителями, фарисеями сообщества Биткоин и законодательными нормами.



Ну как, готовы стать очередным владельцем коина?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Раз вы зашли в этот раздел, то тоже интересуетесь темой криптовалют. При этом одни из вас только все щепетильно изучают, другие уже активно работают с криптомонетами, а третьи дальше шагнули – сами новые виды криптоденег выпускают. Разобраться в последнем вопросе легко, если с математикой дружишь и являешься программистом да денег на создание личной криптофермы имеешь. Но вот очередной стартап запустить удалось. А дальше что?Ну что же, начнем отвечать на эти вопросы по порядку.Самыми ведущими проверочными организациями являются(FinCEN)(IRS) и. Именно от правовых норм этих структур и отталкиваются чиновники всех стран мира, модернизируя их для своего удобства. В связи с этим в статье будет приведен, так сказать, каркас. Потому как. В связи с этим, все интересуемые пункты придется еще с местными, квалифицированными юристами согласовывать. Иначе стоит хоть одну правовую норму проигнорировать, как сразу последует штраф в крупном размере.Все проекты отрасли криптовалют делятся на:• Сервисы денежных переводов (Money Transmitter);• И площадки, предоставляемые расчетно-кассовые операции (Money Services Business - MSB).Но если ваш стартап ничем подобным не промышляет, то никакие, так как по закону вы являетесь всего лишьЕсли заглянуть в юридические документы FinCEN:• «Правила для пользователей, использующих виртуальные деньги, осуществляющих обмен или выполняющих обязанности администратора» 18.03.2013 г. (FIN-2013-GOO1);• «Юридические нормы для систем обмена виртуальных валют» 27.10.2014 г. (FIN-2014-R012);• «Изготовление свободнообращающихся сертификатов в веренице блоков» 14.08.2015 г. (FIN-2015-R001).то можно узнать о том, что те лица, которые просто криптовалюту приобретают для оплаты разнообразных услуг и покупки товара в сети,. Так как эти действия не воспринимаются за денежные переводы, то и проходить официальную регистрацию и вести строгую отчетность ни к чему.А вот если лицатак называемую: виртуальные деньги, которые в офлайн выступают заменителями реальной валюты либо же имеют реальный эквивалентный номинал, то они как раз попадают под категорию MSB. Следовательно, имЕсли ваш стартап получает на хранение депозиты от инвесторов, ваш сервис разрешает пользователям торговлю или передачу этих активов третьим лицам, то ваше предпринимательство по законодательным нормам FinCEN будет относиться. Кстати, к этой категории тоже относятся Рипл и Биткоин.Хотя их относят и к следующейТо есть, если пользователи самостоятельно для себя майнят криптовалюту без регулирования одного администратора, так как единый центральный репозиторий отсутствует, то эту деятельность называют безопасной и на нее правила MSB не распространяются.А вот когда лицо самостоятельно новую криптовалюту разрабатывает и добывает в больших количествах с целью дальнейшей оплаты всяких услуг и приобретения товаров в сети, то его деятельность хоть и относится, но только уже относится. Поэтому на такие действия распространяется законодательство MSB.Если администратор новой криптовалюты исключительно для себя выпускает сатоши, то ему можно не регистрироваться в FinCEN. Но если в планах майнера есть решение о создании площадки для пользования третьими лицами и получения заработка на комиссии за обмены, переводы и куплю-продажу, то регистрации ему не избежать. В противном случае он будет оштрафован.Кто же только создает новый вид криптовалют ради одной только перепродажи, все равно попадает под нормы MSB. Поэтому им тоже надлежит соблюдать все действующие правила для предпринимателей этого рынка.Как говорится, незнание законов все равно не освобождает от оплаты налогов. Зато осведомленность позволяет без нарушения законодательных норм избежать регистрации личного сервиса денежных транзакций. Для этого достаточно всего лишь:• Определиться с протоколом и видом запускаемой криптовалюты;• Договориться о сбыте криптоденег с администратором регулируемого обменника;• Избегать прямых продаж своей валюты;• Не давать никому предварительных обещаний относительно сумм новой валюты.Без наличия капитала даже свой стартап не запустишь, не говоря уже о его продвижении.может принести целое состояние ее создателю при том условии, что он ее быстро и должным образом раскрутит. Но если стартовый капитал маленький, можно привлечь спонсоров. Для этого желательно предварительно выполнить ряд действий:• Выбрать компьютерный алгоритм без наличия открытых ключей для получения денег и распределить через него всю свою новую валюту. Тогда алгоритм самостоятельно будет использовать внутренние метрики и создаст нужное количество токенов.• Составить детальное описание своего проекта. Наглядно высветить те моменты, которые позволяют зарабатывать. Сразу оговорюсь, если ваш стартап относится к группе хайпов, то эта методика поиска инвестора не для вас.• При помощи СМИ распространить информацию о новой криптовалюте и выпустить начальный код для создания первого токена.Когда все это будет готово, можно спокойно искать инвесторов при помощи краудфандинговых проектов. Сейчас рынок криптовалют достаточно рентабельный. Солидные инвесторы регулярно мониторят рынок и стараются первыми выйти на связь с «засветившимся» создателемТак как Биткоин является прародителем всех существующих криптовалют, то его сообщество утвердило в неформальном порядке ряд правил поведения для новых крупных участников рынка. И для того, чтобы с первых дней запуска валюты не быть в числе отверженных,• Для личных целей майнить минимум криптоденег.• Не искать потенциального крупного покупателя задолго до публичного запуска токенов.• Не разрабатывать преимущества для группы первых майнеров.• Выбирать лицензию только с открытым кодом MIT/BSD.Соблюдая эти пункты поведения, можно ждать от рынка высокую стартовую цену токенов. Но тогда сумма потенциальной прибыли будет меньше, чем хотелось бы. Продажа токенов много денег не принесет, потому что пользователям придется выложить много денег для получения цепочки новых токенов. Значительно улучшит дело низкая стартовая цена токенов с сохранением легального майнинга. Тогда пользователям не придется много денег выделять на создание очередных токенов. И спрос на них возрастет.Рынок криптовалют не для тонкокожих. Он в состоянии сделать вас миллионерами притом условии, что вы научитесь лавировать между вечно недовольными потребителями, фарисеями сообщества Биткоин и законодательными нормами.Ну как, готовы стать очередным владельцем коина?------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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