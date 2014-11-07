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В США хотят открывать сберегательные счета не облагаемые налогами

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В США хотят открывать сберегательные счета не облагаемые налогами
Сообщается, что сенатор Джефф Флейк (R - Аризона) и сенатор Дэйв Брат (R - Вирджиния) внесли законопроект в Конгресс США, который создавал бы гибкие, не облагаемые налогами сберегательные счета.

Они отметили, что существуют сберегательные системы, доступные для налогоплательщиков в настоящее время, такие как индивидуальные пенсионные счета и сберегательные счета на здравоохранение. Однако ограничения и чрезмерные платежи за сберегательные счетов может оказать негативное воздействие на экономику США.

В противоположность этому, закон об универсальном сберегательном счете (США) будет стимулировать экономику за счет создания гибких универсальных сберегательных счетов (USAS).

Законопроект позволит любому лицу в возрасте старше 18 лет внести свой вклад до 5,500 долларов после уплаты налогов в США, где эти средства могут облагаться налогом. Владельцы счетов всегда будут иметь свободу изъять эти средства, без взимания налога, в любое время и по любой причине.

"Наш Налоговый кодекс не должны наказывать вкладчиков для получения доступа к их собственным деньгам, когда они нуждаются в этом," сказал Флейк. "Закон США предоставляет потребителям гибкую возможность сохранять свои сбережения, которые облагаются налогом без обременительных федеральных ограничений.

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