В США хотят открывать сберегательные счета не облагаемые налогами

Сообщается, что сенатор Джефф Флейк (R - Аризона) и сенатор Дэйв Брат (R - Вирджиния) внесли законопроект в Конгресс США, который создавал бы гибкие, не облагаемые налогами сберегательные счета.
Они отметили, что существуют сберегательные системы, доступные для налогоплательщиков в настоящее время, такие как индивидуальные пенсионные счета и сберегательные счета на здравоохранение. Однако ограничения и чрезмерные платежи за сберегательные счетов может оказать негативное воздействие на экономику США.
В противоположность этому, закон об универсальном сберегательном счете (США) будет стимулировать экономику за счет создания гибких универсальных сберегательных счетов (USAS).
Законопроект позволит любому лицу в возрасте старше 18 лет внести свой вклад до 5,500 долларов после уплаты налогов в США, где эти средства могут облагаться налогом. Владельцы счетов всегда будут иметь свободу изъять эти средства, без взимания налога, в любое время и по любой причине.
"Наш Налоговый кодекс не должны наказывать вкладчиков для получения доступа к их собственным деньгам, когда они нуждаются в этом," сказал Флейк. "Закон США предоставляет потребителям гибкую возможность сохранять свои сбережения, которые облагаются налогом без обременительных федеральных ограничений.
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