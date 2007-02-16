Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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City leaders - city-leaders.world

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:25
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 2,691
Благодарностей: 231
КП: 0.002
City leaders - city-leaders.world
Я не администратор и не создатель проекта

Новый проект - City-leaders

Старт проекта: 12.02.2017

О проекте:
Цитата:
City Leaders это инвестиционный проект, который позволит Вам зарабатывать от 12% каждый день от вложенных средств. При этом не нужно прикладывать каких-либо усилий, кого-то дополнительно привлекать в систему. Все что нужно - это зарегистрироваться и сделать вклад, всё остальное мы сделаем за Вас. City Leaders - это команда профессионалов с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Мы инвестируем часть полученных от Вас средств в различных городах мира, тем самым и обеспечиваем Вам высокие проценты от вклада. Благодаря профессионализму нашей команды мы добились минимизации рисков и получения стабильного дохода. Инвестируйте в City Leaders сегодня и уже через 24 часа получите собственную прибыль. Позвольте себе больше!


Маркетинг проекта:

Подробнее о планах

План №1 - 112 через 1 день. Чистая прибыль 12%

План №2 - 132 за 2 дня. Чистая прибыль 32% (Ежедневное начисление)

План №3 - 150 за 3 дня. Чистая прибыль 50% (Ежедневное начисление)

Минимальный вклад в проект:2$
Максимальный вклад в проект:1000$
Рефералка: 7%-3%
Платежные системы:PerfectMoney,Payeer,Advcash
Выплаты:Инстант

Вклад в проект:Дата: 12.02.2017 17:53:06
Дата оплаты: 12.02.2017 17:53:16
Получатель платежа: City / city-leaders.world
Товар: Invoice #149, Elite-monitor
Счет в Payeer: 37923106
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 10.00 USD
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:36
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