В Университете Люксембурга разработан алгоритм для майнинга на стандартных ПК

Исследователи Университета Люксембурга разработали алгоритм под названием Equihash, позволяющий осуществлять майнинг криптовалют на обычных домашних компьютерах.
Традиционно майнинг, и в первую очередь это относится к биткоину, требует специализированного и дорогостоящего оборудования, потребляющего значительно больше вычислительных мощностей, чем способны предложить стандартные домашние компьютеры.
По словам Дмитрия Ховратовича, одного из разработчиков Equihash, алгоритм позволяет компьютерам участвовать в майнинге за счет того, что не позволяет разбивать нагрузку на более мелкие рабочие пакеты. В результате можно добиться более эффективного майнинга на стандартных компьютерах с несколькими ядрами и достаточной оперативной памятью.
Как отмечает Ховратович, конкуренция с большим количеством майнеров делает награду для участников более привлекательной.
Алгоритм Equihash уже взяли на вооружение разработчики Zcash, однако, как отмечается в пресс-релизе разработчиков, он может быть использован и в любой другой криптовалюте.
По мнению Ховратовича, Equihash также препятствует монополизации процесса майнинга и создает более демократичную криптовалюту, позволяя включиться в процесс большему числу пользователей.
«Сила криптовалюты состоит в том, что реестр распределен глобально. Алгоритм Equihash возвращает всю ситуацию к более идеальному миру», — сказал он.
Разработчики Equihash также убеждены, что созданное ими решение станет важным вкладом в компьютерные науки в целом.
Отметим, что в настоящий момент также набирает тренд идея использования свободных компьютерных мощностей. Так, потенциально интересным проектом может стать децентрализованная платформа облачных вычислений iEx.ec, целью которой является предоставление пользователям возможности зарабатывать на неиспользуемых мощностях их компьютеров.
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