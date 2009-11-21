Торговля на основе уровней поддержки и сопротивления

Здравствуйте.
Уже очень давно мне умные люди советовали использовать мою любимую стратегию Мартингейла от уровней поддержки и сопротивления. Так получается гораздо бОльший выхлоп и меньший риск.
Я от этих подсказок всё отмахивалась и продолжала входить в сделки от балды... но, недавно увидела, как подобным образом торгует один трейдер на форуме Инсты, описывая свои сделки в Дневнике.
Честно сказать - очень впечатляет. На протяжении нескольких месяцев у него не только не было слива, но даже серьёзной просадки. А прибыли выводит по 50-300% в месяц!
В общем, я хочу попробовать...
Уровни буду смотреть на основных мажорах и Золоту по тайму Н4. Никаких индикаторов использовать не стану - их и так прекрасно видно.
Счёт, конечно, будет дэмо в начале - нужно набить руку.
Ну, и открою в своём Блоге темы по всем анализируемым парам для наглядности и сверки точности прогнозов и дела..
Удачи!
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