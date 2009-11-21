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Торговля на основе уровней поддержки и сопротивления

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"Мой путь на рынке Форекс: проблемы, победы, мысли..." - авторский блог по форекс-тематике пользователя Ratatara
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Старый Сегодня, 19:01
#1
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Имя: Наталья
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Инвестирую в: Форекс
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Торговля на основе уровней поддержки и сопротивления
Здравствуйте.

Уже очень давно мне умные люди советовали использовать мою любимую стратегию Мартингейла от уровней поддержки и сопротивления. Так получается гораздо бОльший выхлоп и меньший риск.

Я от этих подсказок всё отмахивалась и продолжала входить в сделки от балды... но, недавно увидела, как подобным образом торгует один трейдер на форуме Инсты, описывая свои сделки в Дневнике.

Честно сказать - очень впечатляет. На протяжении нескольких месяцев у него не только не было слива, но даже серьёзной просадки. А прибыли выводит по 50-300% в месяц!

В общем, я хочу попробовать...

Уровни буду смотреть на основных мажорах и Золоту по тайму Н4. Никаких индикаторов использовать не стану - их и так прекрасно видно.

Счёт, конечно, будет дэмо в начале - нужно набить руку.

Ну, и открою в своём Блоге темы по всем анализируемым парам для наглядности и сверки точности прогнозов и дела..

Удачи!

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Для тех, кто хочет попробовать торговать на бонусах, советую бесплатно набрать депозит на форуме ИнстаФорекс, где за каждое сообщение начисляют до 30 рублей бонусов. На бонусы можно торговать, а прибыль выводить. Я вывожу примерно по 1000$ в год с бонусного счёта, с учётом того, что очень часто ещё и сливаю депозит.
Более подробная информация об этом на моём сайте: forex-tema.biz/?p=34

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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 19:14.
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