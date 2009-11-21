Ratatara Сдаю Аватар, баннер.



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 8,196 Благодарностей: 5,540 Записей в FX-блоге: 433 Подписок: 4 КП: 0.254

награды

Торговля на основе уровней поддержки и сопротивления



Уже очень давно мне умные люди советовали использовать мою любимую стратегию Мартингейла от уровней поддержки и сопротивления. Так получается гораздо бОльший выхлоп и меньший риск.



Я от этих подсказок всё отмахивалась и продолжала входить в сделки от балды... но, недавно увидела, как подобным образом торгует один трейдер на форуме Инсты, описывая свои сделки в Дневнике.



Честно сказать - очень впечатляет. На протяжении нескольких месяцев у него не только не было слива, но даже серьёзной просадки. А прибыли выводит по 50-300% в месяц!



В общем, я хочу попробовать...



Уровни буду смотреть на основных мажорах и Золоту по тайму Н4. Никаких индикаторов использовать не стану - их и так прекрасно видно.



Счёт, конечно, будет дэмо в начале - нужно набить руку.



Ну, и открою в своём Блоге темы по всем анализируемым парам для наглядности и сверки точности прогнозов и дела..



Удачи!



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Для тех, кто хочет попробовать торговать на бонусах, советую бесплатно набрать депозит на форуме ИнстаФорекс, где за каждое сообщение начисляют до 30 рублей бонусов. На бонусы можно торговать, а прибыль выводить. Я вывожу примерно по 1000$ в год с бонусного счёта, с учётом того, что очень часто ещё и сливаю депозит.

Более подробная информация об этом на моём сайте: forex-tema.biz/?p=34



Для тех, кто хочет открыть новый реальный счёт в ИнстаФорекс, советую делать это через сервис ИнстаРибейт. Это даст вам возможность получать 1.5пт возврата спреда обратно на ваш счёт.

Более подробная информация об этом на моём сайте: forex-tema.biz/?p=38 Здравствуйте.Уже очень давно мне умные люди советовали использовать мою любимую стратегию Мартингейла от уровней поддержки и сопротивления. Так получается гораздо бОльший выхлоп и меньший риск.Я от этих подсказок всё отмахивалась и продолжала входить в сделки от балды... но, недавно увидела, как подобным образом торгует один трейдер на форуме Инсты, описывая свои сделки в Дневнике.Честно сказать - очень впечатляет. На протяжении нескольких месяцев у него не только не было слива, но даже серьёзной просадки. А прибыли выводит по 50-300% в месяц!В общем, я хочу попробовать...Уровни буду смотреть на основных мажорах и Золоту по тайму Н4. Никаких индикаторов использовать не стану - их и так прекрасно видно.Счёт, конечно, будет дэмо в начале - нужно набить руку.Ну, и открою в своём Блоге темы по всем анализируемым парам для наглядности и сверки точности прогнозов и дела..Удачи!===============================Для тех, кто хочет попробовать торговать на бонусах, советую бесплатно набрать депозит на форуме ИнстаФорекс, где за каждое сообщение начисляют до 30 рублей бонусов. На бонусы можно торговать, а прибыль выводить. Я вывожу примерно по 1000$ в год с бонусного счёта, с учётом того, что очень часто ещё и сливаю депозит.Более подробная информация об этом на моём сайте:Для тех, кто хочет открыть новый реальный счёт в ИнстаФорекс, советую делать это через сервис ИнстаРибейт. Это даст вам возможность получать 1.5пт возврата спреда обратно на ваш счёт.Более подробная информация об этом на моём сайте:

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