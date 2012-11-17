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Лучшее реф-предложение в сфере хайпов

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Старый Сегодня, 18:55
#1
Профессионал
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,466
Благодарностей: 212
КП: 0.132
Лучшее реф-предложение в сфере хайпов
Редко привлекаю рефералов в хайперские проекты, по той причине, что уж слишком они нестабильны. А если проект соскамился после того, как мой реферал в него вошел, приходится компенсировать ему вклад, а это "поедает" львиную часть собственного дохода и все такое(без излишней скромности могу сказать, что пока ни один мой реферал, с которыми лично общаюсь, не вынырнул из мутной хайп-среды с убытками, максимум в ноль)...в общем не очень выгодно все это...

Но иногда, все таки, рискую...

Теперь по сути, предлагаю стать моим рефералом в поекте, который величает себя Биржей инвестиций, сайт классический ГС, диз отсутствует напрочь, их рекламу видел только пару раз, постоянно удаляют неактивных и прочее, НО, лично мне устойчиво платит уже больше года(за весь мой опыт игр с хайпами - это пока рекорд).

По проекту, заявляют, что прибыль распределяется в равных частях на все акции проекта, прибыль формируется от комиссии с покупки-продажи акций, комиссии за переводы средств внутри системы(но, все равно, пока считаю их хайпом...вот проживут еще год, тогда поверю).

Вывод от 1 долл. Ввод на ПМ(автомат), Пайеер и вэбмони(ручной, то есть после перевода, нужно ждать подтверждения), вывод на эти же три платежки - ручной(по опыту, от 3 до 8 дней)

Еще много деталей, но об этом, при личном общении.

Своим рефералам предлагаю - средства на покупку одной акции(переводом внутри проекта, по цене самой дешевого предложения на продажу), выкуп Ваших акций(цена, по договоренности), если вывод Ваших средств задерживается дольше 10 дней, готов выплатить сразу на Ваш кошелек(подтверждение сего факта и условия, также по договоренности), полное сопровождение, пока Вы не окупите свои вложения и много чего еще(неохота создавать тут "полотенце").

Врезка. Использую размытое понятие "по договоренности", так как единого стандарта нет и ситуации бывают разные, поэтому приходится решать задачи, в каждом конкретном случае, по разному.

Все эти предложения распространяются ТОЛЬКО на моих рефералов(Вы должны быть в моем списке партнеров, который есть в аккаунте), поэтому если предложение заинтересовало, то чистите куки и все такое, потому что - не мой реферал - не ко мне.

Чтобы стать моим рефералом, в данном проекте, необходимо зарегистрироваться по ссылке exchangeofinvestments.com/?ref=Pustov и ОБЯЗАТЕЛЬНО отписать мне в ЛС, на форуме.

P.S. Прошу прощения, но не предлагаю 1000% возврата реферальских, потому что, во-первых, это попросту невыгодно, во-вторых, это игра с цифрами, а, по сути, обман.
__________________
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Лучшее реф-предложение в сфере хайпов здесь. Ни один мой реферал не уходит в минус.
Николай7777 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:36
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