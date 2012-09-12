В Польше ввели в обращение новую банкноту номиналом 500 злотых

Национальный банк Польши ввел в обращение новую банкноту номиналом 500 злотых.
По словам представителя регулятора, новая купюра на 4% больше, чем банкнота номиналом 200 злотых, однако выглядит почти так же как другие крупные польские купюры. На банкноте изображен польский король Ян III Собеский.
Как отметил экс-председатель Национального банка Польши Марек Белька, введение банкноты такого номинала необходимо для снижения расходов на содержание стратегического запаса банка.
Ожидается, что благодаря выпуску купюры такого номинала банк сможет экономить около 10 млн. евро ежегодно.
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