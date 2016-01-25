Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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strange-event.com - Рефбек 133% на все вклады

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Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:36
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.01.2016
Сообщений: 634
Благодарностей: 408
КП: 0.000
strange-event.com - Рефбек 133% на все вклады

strange-event.com
Реферальный возврат 133% на все вклады

Условия получения реферального возврата 133% (8% от вклада):

1. Регистрация по первой ссылке в подписи
Внимание!
В поле регистрационного бланка "Вас пригласили" должно быть указано: invest-blog

2. После регистрации и внесения депозита свяжитесь со мной посредством телеграмма:@investblog_info, скайпа: timoboll64, или в личных сообщениях на форуме.

3. Укажите данные связанные с вашим депозитом:

-ваш логин в системе
-сумма депозита
-платежная система
-реквизиты для получения рефбека

4. Обязательно отпишитесь в этой теме о получении рефбека.

5. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.

6. Выплата рефбека будет осуществлена в течении 24 часов после получения запроса, на ваш кошелек.


Контакты для связи:
Telegram: @investblog_info
Skype: timoboll64
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Strange Event - Рефбек 133%
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investblog на форуме  
Старый Сегодня, 18:40
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 50
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: strange-event.com - Рефбек 133% на все вклады
Рефбек платит!

02.11.17 06:21 Account Receive +4.9 Received Payment 4.9 USD from account U12391384 to account U1****. Batch: 163891634. Memo: Рефбек BitLuna+Strange Event от invest-blog.info
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Рефбек 100% и отличные проекты у меня на блоге!
Adept007 вне форума  
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Старый Сегодня, 18:53
#3
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Рефбек получен в полном объеме. Спасибо

20:59 06.02.17 Receive 163308696 U10815934
investblog +24.00 46.51 Received Payment 24.00 USD from account U10815934. Memo: Рефбек за Strange Event от invest-blog.info
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playdota вне форума  
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