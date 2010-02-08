Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Кэшбери - cashbery.com ● Рефбэк 250% с первого вклада ●

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Старый Сегодня, 17:17
#1
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,360
Благодарностей: 29,463
КП: 0.162

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Кэшбери - cashbery.com ● Рефбэк 250% с первого вклада ●
Цитата:
Здравствуйте уважаемые коллеги!Как всегда предлагаю самое выгодное предложение рефбэка для партнеров в проекте:
Цитата:
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Цитата:
Планы "ЛайтЗайм" - Возвращаю 250% (2.5% от суммы), с первого вклада и 200% (2% от суммы), со второго и последующих вкладов (реинвестов).
Примеры по плану "ЛайтЗайм"

Цитата:
Вы сделали первый вклад 16.93$ или 1000 руб., я возвращаю вам 2.5% от суммы, это 25 руб. (рефбэк 250%)
Цитата:
Вы сделали второй вклад 50.8$ или 6000 руб., я возвращаю вам 2% от суммы, это 120 руб. (рефбэк 200%)


Цитата:
План "Лакшери" - Возвращаю 130% (4% от суммы), с первого вклада и 100% (3% от суммы), со второго и последующих вкладов (реинвестов).
Примеры по плану "Лакшери"

Цитата:
Вы сделали первый вклад 16.93$ или 1000 руб., я возвращаю вам 4% от суммы, это 40 руб. (рефбэк 130%)
Цитата:
Вы сделали второй вклад 50.8$ или 6000 руб., я возвращаю вам 3% от суммы, это 180 руб. (рефбэк 100%)


Цитата:
План "Премьер" - Возвращаю 140% (5% от суммы), с первого вклада и 100% (3.5% от суммы), со второго и последующих вкладов (реинвестов).
Примеры по плану "Премьер"

Цитата:
Вы сделали первый вклад 508.04$ или 30000 руб., я возвращаю вам 5% от суммы, это 1500 руб. (рефбэк 140%)
Цитата:
Вы сделали второй вклад 508.04$ или 30000 руб., я возвращаю вам 3.5% от суммы, это 1050 руб. (рефбэк 100%)


Цитата:
План "Президент" - Возвращаю 150% (6% от суммы), с первого вклада и 100% (4% от суммы), со второго и последующих вкладов (реинвестов).
Примеры по плану "Президент"

Цитата:
Вы сделали первый вклад 3386.96$ или 200000 руб., я возвращаю вам 6% от суммы, это 12000 руб. (рефбэк 150%)
Цитата:
Вы сделали второй вклад 3386.96$ или 200000 руб., я возвращаю вам 4% от суммы, это 8000 руб. (рефбэк 100%)


Цитата:
Рефбэк за все вклады и реинвесты выплачиваются сразу на КИВИ кошелек или карту Сбербанк!!!
Цитата:
1. Регистрация по моей рефссылке, в поле "Вас пригласил" , должно быть inex3204@gmail.com.

Важно! Перед переходом по реферальной ссылке необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, иначе есть вероятность, что даже перейдя на сайт проекта по моей партнерской ссылке Вы не будете моим рефералом, т к заходили уже по чьей то ссылке. В этом случае я не смогу выплатить Вам рефбек).

2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для вас способом, сообщить ваш ник, ай ди, сумму вклада и номер КИВИ кошелька или карты Сбербанк.

3. Написание отзыва о получении рефбэка ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбэка.

4. Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!
Цитата:
Контакты: ЛС на форуме, skype sht0rm42rus
Внимание!!! Я не несу ответственности за проекты по которым делаю рефбэк, я такой же инвестор как и все. Вы участвуете в них по собственной инициативе и запрашивая рефбек Вы подтверждаете это!!!

Желаю всем профита и удачных инвестиций!!!


ссылку для регистрации смотрим в подписи
__________________
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Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
Кэшбери (будет жарко) Жирный Рефбэк 250%
Последний раз редактировалось shtorm3000; Сегодня в 17:31.
shtorm3000 на форуме  
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