Кэшбери - cashbery.com ● Рефбэк 250% с первого вклада ●

Планы "ЛайтЗайм" - Возвращаю 250%(2.5% от суммы), с первого вклада и 200%(2% от суммы), со второго и последующих вкладов (реинвестов).
Примеры по плану "ЛайтЗайм"
Цитата:
Вы сделали первый вклад 16.93$ или 1000 руб., я возвращаю вам 2.5% от суммы, это 25 руб. (рефбэк 250%)
Цитата:
Вы сделали второй вклад 50.8$ или 6000 руб., я возвращаю вам 2% от суммы, это 120 руб. (рефбэк 200%)
Цитата:
План "Лакшери" - Возвращаю 130%(4% от суммы), с первого вклада и 100%(3% от суммы), со второго и последующих вкладов (реинвестов).
Примеры по плану "Лакшери"
Цитата:
Вы сделали первый вклад 16.93$ или 1000 руб., я возвращаю вам 4% от суммы, это 40 руб. (рефбэк 130%)
Цитата:
Вы сделали второй вклад 50.8$ или 6000 руб., я возвращаю вам 3% от суммы, это 180 руб. (рефбэк 100%)
Цитата:
План "Премьер" - Возвращаю 140%(5% от суммы), с первого вклада и 100%(3.5% от суммы), со второго и последующих вкладов (реинвестов).
Примеры по плану "Премьер"
Цитата:
Вы сделали первый вклад 508.04$ или 30000 руб., я возвращаю вам 5% от суммы, это 1500 руб. (рефбэк 140%)
Цитата:
Вы сделали второй вклад 508.04$ или 30000 руб., я возвращаю вам 3.5% от суммы, это 1050 руб. (рефбэк 100%)
Цитата:
План "Президент" - Возвращаю 150%(6% от суммы), с первого вклада и 100%(4% от суммы), со второго и последующих вкладов (реинвестов).
Примеры по плану "Президент"
Цитата:
Вы сделали первый вклад 3386.96$ или 200000 руб., я возвращаю вам 6% от суммы, это 12000 руб. (рефбэк 150%)
Цитата:
Вы сделали второй вклад 3386.96$ или 200000 руб., я возвращаю вам 4% от суммы, это 8000 руб. (рефбэк 100%)
Цитата:
Рефбэк за все вклады и реинвесты выплачиваются сразу на КИВИ кошелек или карту Сбербанк!!!
Цитата:
1. Регистрация по моей рефссылке, в поле "Вас пригласил" , должно быть inex3204@gmail.com.
Важно! Перед переходом по реферальной ссылке необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, иначе есть вероятность, что даже перейдя на сайт проекта по моей партнерской ссылке Вы не будете моим рефералом, т к заходили уже по чьей то ссылке. В этом случае я не смогу выплатить Вам рефбек).
2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для вас способом, сообщить ваш ник, ай ди, сумму вклада и номер КИВИ кошелька или карты Сбербанк.
3. Написание отзыва о получении рефбэка ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбэка.
4.Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!