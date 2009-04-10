Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,403 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В ожидании выборов во Франции

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:44
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,846
Благодарностей: 3,514
Записей в FX-блоге: 444
Подписок: 41

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
В ожидании выборов во Франции
По мнению аналитиков, результаты президентских выборов во Франции не подтолкнут страну к выходу из Еврозоны.

Эксперты из Barclays и UniCredit отмечают, что шансы настроенного против единой валюты кандидата Марин Ле Пен победить во втором раунде 7 мая ничтожно малы, но даже если это случится, она не сумеет заручиться поддержкой большинства на голосовании в июне. Кроме того, большинство валютных стратегов и экономистов отмечают, что без мощной поддержки Парламента она не сможет объявить референдум по этому вопросу.

С другой стороны, опыт показывает, что в современной политике возможны все даже самые маловероятные события, поэтому в Commerzbank AG советуют не расслабляться раньше времени и на всякий случай готовиться к оттоку капитала из Франции и других периферийных стран, таких как Италия. На минувшей неделе единая валюта потеряла 1.5% по отношению к доллару из-за сгустившейся политической неопределенности, при этом аналитики Credit Agricole SA и Morgan Stanley рекомендовали клиентам продавать евро.

Credit Agricole

«Согласно результатам опросов Ле Пен должна проиграть во втором раунде Макрону или Фийону, этим отчасти объясняется относительная устойчивость евро», - отмечает Валентин Маринов. Конечно, это спокойствие может быть ложным, но в любом случае победа Ле Пен не должна автоматически приравниваться к выходу Франции из зоны евро. «Это долгий и сложный процесс, требующий внесения поправок в конституцию», - поясняет Маринов. Банк считает, что вероятность победы Ле Пен во втором раунде не превышает 35%.

Barclays

«Если Бенуа Амон или Жан-Люк Меланшон не примкнут к Ле Пен, то у нее практически нет шансов победить во втором раунде президентских выборов», - уверен Франсуа Кабо. В любом случае, ее партия даже отдаленно не сможет получить абсолютное большинство в нижней палате парламента на всеобщих выборах в июне. Ей придется согласиться на коалицию и, соответственно, она не сможет строго придерживаться своих заявлений и выполнить все свои обещания. «Более того, прежде чем выйти из Европы нужно изменить конституцию и преодолеть довольно высокие барьеры, в том числе получить одобрение парламента», - поясняет Кабо.

UniCredit

По словам Эрика Нильсена, лондонского экономиста банка, у Ле Пен, безусловно, есть шансы победить. «Все опросы без исключения пророчат ей переход во второй раунд, а когда два кандидата остаются один на один, случится может все что угодно», - поясняет он. «И все же вероятность выхода Франции из Еврозоны невысока», - считает он, поскольку Ле Пен вряд ли сумеет набрать большинство голосов в парламенте, который в основном поддерживает евро.

Commerzbank

Йорг Кремер из франкфуртского отделения Commerzbank, считает, что у Ле Пен 20% шанс выиграть во втором раунде. Победа Ле Пен теоретически может привести к выходу Франции из Еврозоны. А без политической и экономической поддержки французов монетарный союз просто не выживет. Новость о победе Ле Пен спровоцирует массовое бегство капитала не только из Франции, но и из других периферийных стран, в первую очередь из Италии. Придется ввести контроль над потоками капитала и объявить банковские каникулы, что станет началом конца для Еврозоны.

Nomura Holdings

«Ни один из опросов ни в одной стране, которая в этом году идет на выборы, не предполагает высокую вероятность победы протестных кандидатов», - отмечает Эндрю Гейтс из лондонского подразделения банка. С другой стороны, даже в случае победы анти-эгалитарным политикам преодолеть серьезные законодательные препятствия, чтобы исполнить свои анти-европейские замыслы. В Nomura считают, что новым президентом Франции станет Эммануэль Макрон. Но его партия вряд ли наберет большинство голосов в Национальной ассамблее, это значит, что придется формировать коалицию, а власть президента сведется к функциям премьер-министра.

Вероятность победы Ле Пен невысока, но она все-таки есть, и сбрасывать ее со счетов не стоит. Но опять-таки она будет вынуждена формировать коалицию, которая, скорее всего, не позволит ей объявить референдум о выходе Франции из Еврозоны. Не исключено, что все закончится судебными разбирательствами на эту тему. «Мы полагаем, что суд, в конечном счете, решит в пользу референдума, учитывая прецеденты и мощную общественную поддержку такой формы волеизъявления».

JPMorgan Chase & Co.

«Существует высокая вероятность того, Ле Пен выйдет во второй раунд, но, скорее всего, проиграет его с большим отрывом, не зависимо от того, кто будет ее соперником», - отмечает Рафаэль Бран-Агуерр. Даже в случае победы парламентское большинство ей не набрать, а это значит, что придется формировать коалицию.

Источник: Forexpf.Ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad вне форума  
Старый Сегодня, 17:05
#2
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,846
Благодарностей: 3,514
Записей в FX-блоге: 444
Подписок: 41

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В ожидании выборов во Франции
А тем временем Марин Ле Пен назвала евро политическим оружием для шантажа.

Политик пообещала в случае избрания её президентом добиваться отказа страны от этой валюты.
Единая европейская валюта — это политическое оружие, и поэтому Франции от евро лучше отказаться. Об этом заявила лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью радиостанции "Европа-1".

Она заверила, что в случае победы на выборах будет добиваться возврату страны у национальной валюте, поскольку евро, по её мнению, не позволит усилить патриотизм и добиться реиндустриализации государства. Также Ле Пен считает, что единая валюта используется европейской бюрократией для давления на страны Евросоюза.

Мне хотелось бы, чтобы французы это поняли, что евро — это не просто валюта, а политическое оружие, которое служит для шантажа разных стран, чтобы вынудить эти страны принять — не только в экономической сфере — политику, которую они отвергают, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Лидер "Национального фронта" привела в пример Грецию, которая решила отказывать от навязываемой МВФ политики строгой экономии.
— Итак, если народ хочет быть свободным, он должен иметь собственную валюту, поскольку нет свободного народа без контроля над национальной валютой, — сказала политик.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ожидании худшего TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 46 14.12.2016 15:14
В ожидании HTC 11 ksyuu96 Новости технологий и интернета 14 11.12.2016 13:44
В ожидании ураганов assss Новости в мире финансов и инвестиций 7 24.08.2015 16:14
Ставки на ожидании букмекеров luckylink Прогнозы от пользователей 133 11.02.2015 14:11
Три конкурса в ожидании Нового Года goliandr Конкурсы для фрилансеров 0 29.12.2009 11:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LanO
Mercedes-Benz Energy займется разработкой домашних аккумуляторов
От LanO в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар silenceinmysoul
«Надежность» уже не надежна
От silenceinmysoul в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sp2130
Американскому подростку провели операцию по уменьшению пениса
От sp2130 в разделе «Курилка»
Аватар bvn
Участники и результаты конкурса "Стометровка". Этап 6. Завершен
От bvn в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Jerigon
США хочет получить платиновый проект
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ХЫШНИК
что за ситема начисления?
От ХЫШНИК в разделе «Вопросы и предложения»
.     
Пользователей
401,403
Тем
453,630
Сообщений
11,105,033

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube