tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 5,846 Благодарностей: 3,514 Записей в FX-блоге: 444 Подписок: 41

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В ожидании выборов во Франции По мнению аналитиков, результаты президентских выборов во Франции не подтолкнут страну к выходу из Еврозоны.



Эксперты из Barclays и UniCredit отмечают, что шансы настроенного против единой валюты кандидата Марин Ле Пен победить во втором раунде 7 мая ничтожно малы, но даже если это случится, она не сумеет заручиться поддержкой большинства на голосовании в июне. Кроме того, большинство валютных стратегов и экономистов отмечают, что без мощной поддержки Парламента она не сможет объявить референдум по этому вопросу.



С другой стороны, опыт показывает, что в современной политике возможны все даже самые маловероятные события, поэтому в Commerzbank AG советуют не расслабляться раньше времени и на всякий случай готовиться к оттоку капитала из Франции и других периферийных стран, таких как Италия. На минувшей неделе единая валюта потеряла 1.5% по отношению к доллару из-за сгустившейся политической неопределенности, при этом аналитики Credit Agricole SA и Morgan Stanley рекомендовали клиентам продавать евро.



Credit Agricole



«Согласно результатам опросов Ле Пен должна проиграть во втором раунде Макрону или Фийону, этим отчасти объясняется относительная устойчивость евро», - отмечает Валентин Маринов. Конечно, это спокойствие может быть ложным, но в любом случае победа Ле Пен не должна автоматически приравниваться к выходу Франции из зоны евро. «Это долгий и сложный процесс, требующий внесения поправок в конституцию», - поясняет Маринов. Банк считает, что вероятность победы Ле Пен во втором раунде не превышает 35%.



Barclays



«Если Бенуа Амон или Жан-Люк Меланшон не примкнут к Ле Пен, то у нее практически нет шансов победить во втором раунде президентских выборов», - уверен Франсуа Кабо. В любом случае, ее партия даже отдаленно не сможет получить абсолютное большинство в нижней палате парламента на всеобщих выборах в июне. Ей придется согласиться на коалицию и, соответственно, она не сможет строго придерживаться своих заявлений и выполнить все свои обещания. «Более того, прежде чем выйти из Европы нужно изменить конституцию и преодолеть довольно высокие барьеры, в том числе получить одобрение парламента», - поясняет Кабо.



UniCredit



По словам Эрика Нильсена, лондонского экономиста банка, у Ле Пен, безусловно, есть шансы победить. «Все опросы без исключения пророчат ей переход во второй раунд, а когда два кандидата остаются один на один, случится может все что угодно», - поясняет он. «И все же вероятность выхода Франции из Еврозоны невысока», - считает он, поскольку Ле Пен вряд ли сумеет набрать большинство голосов в парламенте, который в основном поддерживает евро.



Commerzbank



Йорг Кремер из франкфуртского отделения Commerzbank, считает, что у Ле Пен 20% шанс выиграть во втором раунде. Победа Ле Пен теоретически может привести к выходу Франции из Еврозоны. А без политической и экономической поддержки французов монетарный союз просто не выживет. Новость о победе Ле Пен спровоцирует массовое бегство капитала не только из Франции, но и из других периферийных стран, в первую очередь из Италии. Придется ввести контроль над потоками капитала и объявить банковские каникулы, что станет началом конца для Еврозоны.



Nomura Holdings



«Ни один из опросов ни в одной стране, которая в этом году идет на выборы, не предполагает высокую вероятность победы протестных кандидатов», - отмечает Эндрю Гейтс из лондонского подразделения банка. С другой стороны, даже в случае победы анти-эгалитарным политикам преодолеть серьезные законодательные препятствия, чтобы исполнить свои анти-европейские замыслы. В Nomura считают, что новым президентом Франции станет Эммануэль Макрон. Но его партия вряд ли наберет большинство голосов в Национальной ассамблее, это значит, что придется формировать коалицию, а власть президента сведется к функциям премьер-министра.



Вероятность победы Ле Пен невысока, но она все-таки есть, и сбрасывать ее со счетов не стоит. Но опять-таки она будет вынуждена формировать коалицию, которая, скорее всего, не позволит ей объявить референдум о выходе Франции из Еврозоны. Не исключено, что все закончится судебными разбирательствами на эту тему. «Мы полагаем, что суд, в конечном счете, решит в пользу референдума, учитывая прецеденты и мощную общественную поддержку такой формы волеизъявления».



JPMorgan Chase & Co.



«Существует высокая вероятность того, Ле Пен выйдет во второй раунд, но, скорее всего, проиграет его с большим отрывом, не зависимо от того, кто будет ее соперником», - отмечает Рафаэль Бран-Агуерр. Даже в случае победы парламентское большинство ей не набрать, а это значит, что придется формировать коалицию.



Источник: Forexpf.Ru

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