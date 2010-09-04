Apple планирует лишить iPhone механических кнопок

В последних iPhone 7 и iPhone 7 Plus компания Apple заменила фирменную механическую кнопку "Домой" на полностью сенсорную. Вполне возможно, что в будущих моделях производитель и вовсе откажется от каких-либо механических кнопок на корпусе. Apple запатентовала технологию производства деформируемого тактильного материала на базе квантового туннелирования для производства чехлов и аксессуаров для iPhone. Это позволит создать защитный чехол с сенсорными областями, благодаря чему необходимость в традиционных кнопках попросту исчезнет.
По всему чехлу может быть несколько сенсорных областей, которые используются не только для регулировки громкости устройства, но и для огромного количества других задач. На некоторых изображениях сенсорная панель и вовсе расположена по всему периметру чехла.
Задняя поверхность такого смарт-чехла должна иметь специальную область, состоящую из квантового туннельного материала и включающую считывающую схему с возможностью обнаружения изменения электрических свойств материала при его деформации от нажатия пользователем.
Также в патенте приводится пример применения данной технологии в ремешках для Apple Watch. Это позволит пользователю взаимодействовать с часами, не касаясь экрана.
Интересно, что ещё в прошлом году в сети появился ролик с концептом бескнопочного смартфона от HTC.
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