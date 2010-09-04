Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,394 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple планирует лишить iPhone механических кнопок

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:45
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,887
Благодарностей: 2,163
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Apple планирует лишить iPhone механических кнопок

В последних iPhone 7 и iPhone 7 Plus компания Apple заменила фирменную механическую кнопку "Домой" на полностью сенсорную. Вполне возможно, что в будущих моделях производитель и вовсе откажется от каких-либо механических кнопок на корпусе. Apple запатентовала технологию производства деформируемого тактильного материала на базе квантового туннелирования для производства чехлов и аксессуаров для iPhone. Это позволит создать защитный чехол с сенсорными областями, благодаря чему необходимость в традиционных кнопках попросту исчезнет.


По всему чехлу может быть несколько сенсорных областей, которые используются не только для регулировки громкости устройства, но и для огромного количества других задач. На некоторых изображениях сенсорная панель и вовсе расположена по всему периметру чехла.


Задняя поверхность такого смарт-чехла должна иметь специальную область, состоящую из квантового туннельного материала и включающую считывающую схему с возможностью обнаружения изменения электрических свойств материала при его деформации от нажатия пользователем.

Также в патенте приводится пример применения данной технологии в ремешках для Apple Watch. Это позволит пользователю взаимодействовать с часами, не касаясь экрана.


Интересно, что ещё в прошлом году в сети появился ролик с концептом бескнопочного смартфона от HTC.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple отключила больше 180 тысяч iPhone. Если после этого у Apple будущее? lannna Новости в мире финансов и инвестиций 25 20.02.2016 23:09
Apple начинает продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus moskva Новости технологий и интернета 7 03.10.2015 20:26
Apple Iphone 4G Ashton Софт 8 17.01.2013 22:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Prezident
ДУ на бирже betfair.com - 3-0.su
От Prezident в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Prima Money - primamoney.biz
От uHYIPs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mark78
Bank of America выплатит властям США $17 млрд в качестве компенсации
От mark78 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар LSasha
Затяжной прыжок: как владелец «Финама» превратил $12 000 в $600 млн за 20 лет
От LSasha в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар Антон Валерьевич
Лимиты добропорядочным заемщикам. От формального…
От Антон Валерьевич в разделе «Частные кредиторы»
Аватар monhyip
OneYearProfits - oneyearprofits.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,394
Тем
453,618
Сообщений
11,104,546

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube