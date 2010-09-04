Amazon представляет сервис для определения возраста по фотографиям

Microsoft достаточно давно представила фирменный сервис для определения возраста людей на фотографиях. Теперь подобную разработку показала и Amazon. Пользователи, которые успели попробовать новинку, сравнили два конкурирующих сервиса и заявили, что решение от Amazon более точно справляется со своей задачей, определяя не только возрастную группу, но и выражение лица человека. Любопытно, что в ходе сравнения оба решения выдали результат, который не соответствует реальности, допустив значительные ошибки.
Сервис от Microsoft ошибся с полом пользователя, а средство анализа от Amazon неправильно определило возрастной диапазон, к которому принадлежит пользователь.
Пользователи смогут загрузить SDK новой разработки от Amazon или же воспользоваться демо-версией на специальной веб-странице.
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