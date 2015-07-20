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Питерцы сейчас тратят на жизнь больше чем москвичи

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Старый Сегодня, 15:21
#1
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Питерцы сейчас тратят на жизнь больше чем москвичи


Российская исследовательская компания Ромир зафиксировала в январе 2017 года, что траты питерцев увеличились на 17% по сравнению с январем 2016 г., в то время как москвичи увеличили свои расходы лишь на 8% и выходит, что питерцы тратят на свои повседневные нужды сейчас в 2 лишним раза больше чем жители Москвы (это конечно, выведенный средний показатель, но и он как видим для питерцев довольно высок). А в среднем по РФ этот показатель равен 9,5% за январь 2017 года.

Такие результаты говорят о том, что питерцы догоняют Москву по стоимости жизни. 781 рубль - таков уже средний чек сейчас из магазина в Питере, а в Москве он равен 775 рублям. Кроме того, Росстат сообщает, что минимальная стоимость набора продуктов в Москве и в Питере практически сравнялась - 4500 и 4480 рублей соответственно. Причём сами питерцы сейчас отнюдь не богатеют так уж сильно: их реальная зарплата в 2016 году выросла только на 1 процент, хотя, в то же время положение дел с номинально начисленной зарплатой лучше - за 2016 год она выросла на 11,3% и сейчас равна 48,6 руб. в мес.

Частично, такой подъем покупательской способности питерцев (это те вышеуказанные 17%) можно обосновать тем, в Питере сильно сократились долги по заработной плате предприятий и организаций, которые по состоянию на 1 января 2016 года составляли почти 757 млн, а сейчас, на 1 января 2017 года таких долгов осталось на сумму в размере около 100 млн руб.

Также на росте расходов питерцев в январе 2017 года сказалось то, что год назад они придерживали свои наличные траты, ведь тогда многие были уверены, что экономика стабилизируется еще не скоро, а значит лучше ограничить себя в тратах, однако к концу 2016 года стало ясно, что ситуация с экономикой у нас улучшилась, то есть можно тратить больше, что и произошло.

А еще туристы "помогли" питерцам значительно увеличить свои траты за прошедший месяц. Во время празднования Нового года Питер посетило почти 390 000 гостей и это на 30 процентов выше, чем было на новогодние праздники в прошлом году. А в целом за 2016 год Питер посетило более 7 миллионов гостей, что на 500 000 больше чем в было в 2015 году. Такой потом туристов существенно влияет на цены как в отелях, так и в кафе и ресторанах города. Они там держаться на стабильном уровне выше среднего, существенно увеличивая финансовые обороты этих заведений. Таким образом туристы приносят городской казне до 44 млрд руб. в год и есть вероятность того, что этот поток денег мог бы увеличиться еще на 500-700 млн руб., если законодатели Петербурга приняли бы идею о введении туристического сбора с гостей второй столицы России. Размер сбора может достигать до 100 рублей с человека в сутки, но пока законодатели из Смольного не стали принимать никаких постановлений по этому вопросу.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58a0433fbf691
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