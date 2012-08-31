Paralelni Polis отказался подчиняться новым правилам регулирования криптовалют

Известный пражский центр Paralelni Polis и действующий при нем Институт криптоанархии заявили о своем отказе подчиняться новым правилам регулирования криптовалютного бизнеса в Чехии. Об этом сообщает Bitcoin.com.
С нового года в Чехии действует новый закон, ограничивающий «анонимность» расчетов в биткоинах. В его рамках криптовалютные биржи и обменные сервисы должны осуществлять верификацию пользователей в рамках политики KYC и мер по борьбе с незаконным отмыванием средств.
Как стало известно, власти страны обратили внимание и на Paralelni Polis, в частности на работающее в центре кафе Bitcoin Coffee, оплата в котором осуществляется исключительно в криптовалюте.
По словам координатора Paralelni Polis Мартина Шипа, центр публично заявил о своем отказе подчиняться новым правилам финансового регулирования, согласно которым фирмы и предприятия должны в режиме реального времени отчитываться обо всех финансовых транзакциях. И такая позиция уже привела к первой реакции властей.
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«Две недели назад Bitcoin Coffee с проверкой посетили два сотрудника финансовой службы. По их словам, деятельность кафе не соответствует новым правилам финансового регулирования. Сейчас мы ждем официального заключения», —
сказал Мартин Шип.
Чем разрешится данная ситуация для Paralelni Polis, пока неясно, но, как говорит Мартин, криптоанархисты намерены отстаивать свою позицию.
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«Основополагающие идеи децентрализации и неприкосновенности частной жизни не оставляют нам иного выбора, кроме как отказаться подчиняться новому законодательству и оспаривать его в суде. Это еще одна составляющая нашей миссии: обнажить аморальность государственной системы и заявить о публичном отказе от сотрудничества с ней, создавая собственную параллельную систему», —
добавил он.
На начало 2017 года в Чехии насчитывалось несколько десятков тысяч владельцев биткоинов. Только в столице страны Праге криптовалютой можно расплатиться более чем в 80 местах, включая Paralelni Polis.