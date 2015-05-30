Краткосрочный микрохайп для Ваших SSS

Сегодня меня накрыло краткосрочное желание строить Пирамиды! Причина в грусти от отсутствия достойных ХАЙП проектов уже очень долгое время.. Последний великий проект Ломбард Р
убин К
апитал был слишком давно
Все это заставляет меня предложить желающим прислать мне денег в мою хайп пирамиду.
Итак, условия пирамиды у которой не будет ни сайта, ни лицензий английских, ни верифицированных кошельков (...) :
1) Легенда:
Туристические агентства (небольшая сеть - МСК, СПб, Челябинск). Существует "Раннее бронирование". У большинства ТО (тур операторов) условия действуют до 1 марта (цены пониже на пакеты проживание+ аб). Есть забронированные в декабре-январе туры. Сейчас стоимость доллара снизилась. Существует возможность аннулировать уже забронированный туристами тур и забронировать новый по той же цене в долларах, но в рублях дешевле. За аннуляцию есть небольшие штрафы, но это не критично. У туриста будет тот же тур, но с новым номером заявки у ТО. Но ТО не сразу возвращают оплату, а новые забронированные туры надо оплачивать/предоплачивать. Итак Ваши финансы пойдут как раз на это.
2) Доходность, сроки, условия:
Средства принимаются до 21.02.2017
. Выплачиваются назад 01-05 июня 2017 года. Предполагаемая доходность 20% к депозиту. Объективно доходность будем смотреть по факту, 1/3 моя, 2/3 Ваши.
3) Гарантия:
я своими средствами и словом гарантирую в случае форс-мажоров возврат 100% внесенных средств. По сути особых рисков нет, бизнес паршивый, но не самый опасный.
4) Чего и как: invtour@yandex.ru
завел почту, если есть желающие побуратинить в моей пирамиде вместе со мной, жду Ваших писем! Будут желающие заведу какой нибудь кошель неверифицированный ну или еще чего такое.
5) Минимальный взнос 200 USD
, хотя средний чек 70.000 руб, а минимальная предоплата по раннему бронированию 50%. Хотя, к Вашему счастью, в нашей школьной столовой чипсы стоят 60 рублей, так что 200 USD все же достаточно! Но это ж Хайп в конце концов, итак обнаглел в конец.
За чтение и внимание спасибо! Никаких доказательств нет! На форуме замечен в постоянном проплаченном пиаре и антипиаре, несколько раз занесен различными активистами в списки плохих людей.
После 21.02.2017 предложение не актуально, т.к. придуманная бредовая и нелепая легенда теряет смысл.