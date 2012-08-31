Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,464 Благодарностей: 561 КП: 0.356

ЦБ РФ становится лояльным к блокчейну и криптовалютам

В рамках ежегодной встречи Банка России с членами банковской ассоциации «Россия», традиционно проводимой в пансионате «Бор», банкиры обсудили вопросы, касающиеся технологии блокчейна, регулирования криптовалют и разработок в сфере платёжного бизнеса.

В частности, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что технология блокчейна, которую регулятор изучает в рамках финтех-консорциума, уже не считается угрозой банковской системе. По её словам, регулятор развеял опасения относительно того, что блокчейн заменит всё, в частности, банки, напротив – пришло понимание того, что это новая технология и ее надо изучать.



Цитата: «Мы протестировали пилотные проекты на базе Мастерчейна – улучшенного [нами] варианта технологии блокчейна – в качестве основы новой идеологии обработки операций. Мы рассматриваем варианты расчетов при помощи этой технологии. Возможно, это не будет введено в промышленную эксплуатацию, но мы пытаемся понять, какую выгоду можно из этого извлечь», –



Отвечая на вопросы о сроках и действиях, предпринимаемых по отношению к регулированию криптовалют, Скоробогатова сообщила, что в середине 2017 года Банк России намерен предложить меры по регулированию операций с биткоинами на рынке.



Цитата: «Сейчас мы занимаем наблюдательно-выжидающею позицию, но уже в середине этого года, совместно с Минфином, мы сообщим о своих предложениях относительно определения биткоина и регулирования, которое должно быть к нему применено», –



Цитата: «Поскольку, как мы считаем, сегодня в стране проводятся минимальные операции с криптовалютой биткоин, мы не видим необходимости в проведении каких-то критических мероприятий и срочных мер. Однако, решение принять необходимо, и оно должно быть понятно для всех», –



Зампред ЦБ пояснила, что запрещать биткоин нецелесообразно, потому что этот инструмент уже активно используется, но сформулировать его определение и то, какое налогообложение применять по операциям с криптовалютой, необходимо.



Цитата: «Банк России, Минфин и другие ведомства решили занять выжидающую позицию, поскольку нам необходимо время для чёткого понимания того, чем криптовалюта является для нас: если это актив, он попадает под одну систему налогообложения, если ценная бумага – под другую. Это абсолютно разные риски и для населения, и для банков, которые будут в этом участвовать», –



Одновременно она заявила, что, по мнению всех регуляторов, криптовалюта для большей прозрачности должна стать национальной, только это позволит гражданам иметь госгарантии по операциям с ней.

В рамках встречи, зампред ЦБ рассказала о планах Банка России перевести розничные платежи граждан на централизованную площадку под своим контролем. По её словам, платежи, совершаемые посредством мобильных устройств, будут проходить через платформу розничных платежей P2P вне зависимости от того, где у человека открыт счёт.



Она добавила, что это удобнее и надёжнее, и, с одной стороны, лишает банкиров существенной части доходов от платёжного бизнеса, а с другой – повышает конкурентоспособность тех банков, которые будут способствовать продвижению таких сервисов, поскольку их услуги будут пользоваться большим спросом.



Над созданием площадки работает финтех-консорциум. В проекте задействованы и участники рынка. По планам Центробанка, он должен вывести систему проведения платежей на качественно новый уровень.

Цитата: «В рамках пилота будет оценена потребность в таком сервисе и проработана техническая возможность его полномасштабной реализации», –



Источник В рамках ежегодной встречи Банка России с членами банковской ассоциации «Россия», традиционно проводимой в пансионате «Бор», банкиры обсудили вопросы, касающиеся технологии блокчейна, регулирования криптовалют и разработок в сфере платёжного бизнеса.В частности, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что технология блокчейна, которую регулятор изучает в рамках финтех-консорциума, уже не считается угрозой банковской системе. По её словам, регулятор развеял опасения относительно того, что блокчейн заменит всё, в частности, банки, напротив – пришло понимание того, что это новая технология и ее надо изучать.сообщила зампред ЦБ.Отвечая на вопросы о сроках и действиях, предпринимаемых по отношению к регулированию криптовалют, Скоробогатова сообщила, что в середине 2017 года Банк России намерен предложить меры по регулированию операций с биткоинами на рынке.сказала Скоробогатова.уточнила она.Зампред ЦБ пояснила, что запрещать биткоин нецелесообразно, потому что этот инструмент уже активно используется, но сформулировать его определение и то, какое налогообложение применять по операциям с криптовалютой, необходимо.добавила Скоробогатова.Одновременно она заявила, что, по мнению всех регуляторов, криптовалюта для большей прозрачности должна стать национальной, только это позволит гражданам иметь госгарантии по операциям с ней.В рамках встречи, зампред ЦБ рассказала о планах Банка России перевести розничные платежи граждан на централизованную площадку под своим контролем. По её словам, платежи, совершаемые посредством мобильных устройств, будут проходить через платформу розничных платежей P2P вне зависимости от того, где у человека открыт счёт.Она добавила, что это удобнее и надёжнее, и, с одной стороны, лишает банкиров существенной части доходов от платёжного бизнеса, а с другой – повышает конкурентоспособность тех банков, которые будут способствовать продвижению таких сервисов, поскольку их услуги будут пользоваться большим спросом.Над созданием площадки работает финтех-консорциум. В проекте задействованы и участники рынка. По планам Центробанка, он должен вывести систему проведения платежей на качественно новый уровень.уточнила зампред Банка России.

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