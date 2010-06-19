Анонимные виртуальные серверы за биткойны

Разработчики часто создают и тестируют приложения в специальной среде, называемой “облако” или “виртуальные серверы”, от таких провайдеров как Amazon, Digital Ocean, и Vultr – принимающий оплату в биткойнах. Недавно был запущен новый сервис, позволяющий разработчикам мгновенно и анонимно разворачивать серверы, оплачивая их биткойнами.
Обычно чтобы воспользоваться услугами одного из провайдеров серверной инфраструктуры, требуется через браузер зарегистрироваться и отправить некоторые персональные данные, особенно если оплата производится кредитной картой. Множество необходимых для регистрации действий в любом случае замедляют процесс. Для разработчиков, привыкших к быстрому использованию командной строки, регистрация в таких сервисах является утомительной.
Представляем Sporestack
Биткойнер Теран Маккини предложил решение для разработчиков. Full-stack разработчик, проживающий в Сан-Антонио штат Техас, запустил сервис под названием Sporestack, позволяющий разработчикам создавать сервера, оплачивая их биткойнами, и при этом сохраняя анонимность. Этот сервис целиком работает по API и не требует создания аккаунтов.
Используя Sporestack , разработчики могут зарегистрироваться на виртуальном сервере Vultr мгновенно, через интерфейс командной строки. Использование Биткойна для оплаты не требует передачи персональной информации. Маккини так описывает сервис:
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“Удобный для разработки, для быстрого VPN, для создания сети тестовых серверов или построения целой инфраструктуры основанной на микросервисах”.
Как работает Sporestack
Sporestack может запускаться единственной командой из любой Unix или Linux командной строки. Он быстро устанавливает интерфейс для запуска заказанной среды виртуального сервера, существующей от 1 до 28 дней, в зависимости от суммы, уплаченной пользователем.
Сейчас один день использования Sporestack стоит примерно 60 центов в биткойнах, а максимальное время его использования – 28 дней, что составляет примерно 9$.
Маккини объясняет причину установки максимального срока в 28 дней:
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"Я тоже не люблю аккаунты или хранение лишних данных."
Он отмечает, что:
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“28 дней это в принципе максимальный срок жизни любого предлагаемого мною сервера. Если вам требуется использовать его дольше, создайте другой перед истечением срока действия первого и переключитесь.”
Маккини даже добавил возможность запустить одной командой Тор и Биткойн узлы для тех, кто хочет дешевым и простым способом поддерживать Биткойн или Тор сеть.
Платёжный процессор Coinfee
Отсутствующим звеном для платежей биткойнами из командной строки являлось приложение, создающее QR код прямо в терминале. Маккини использовал Python библиотеку API для вывода QR кода в командной строке платёжного процессора Coinfee.
Sporestack является вторым приложением, использующим Coinfee. Первым был Answer Market, простейший, принимающий биткойны, генератор платного контента, позволяющий любому взимать оплату за возможность увидеть простой файл данных, например ответ на вопрос, игровой купон или программный код.
Этот сервис вопросов и ответов может быть развёрнут везде, где есть поддержка Javascript снипетов. Маккини также поддерживает хостинг публично доступной версии этого проекта, где любой пользователь может создать собственный вопрос-ответ для всеобщего обозрения.