Предложение: переименовать единицы измерения ETC и изменить логотип Эфириума Классик

Предложение



Вот несколько предложений касаемо переименования единиц измерения Эфириума Классик (ETC) с целью улучшить коммуникации и помочь пользователям избежать дорогостоящих ошибок:

Называть валюту «ETC». По возможности, избегать термина «эфир».

Использовать для обозначения единиц измерения валюты префиксы международной метрической системы, например: kETC (кило-ETC), nETC (нано-ETC) и aETC (атто-ETC). По возможности, избегать для единиц измерения валюты названий «вей» (wei), «сабо» (szabo) и «финни» (finney).

Отдавать предпочтение зелёному минималистичному логотипу ETC, размещённому на официальном веб-сайте валюты.

Мотивировочная часть





Термин «эфир» дезориентирует новых пользователей, так как его легко спутать с названием токенов Эфириума (ETH). Это может приводить к дорогостоящим ошибкам на биржах криптовалют. Такие заимствованные из ETH названия, как «вей», «сабо» или «финни», тоже могут запутать новичков. Изобретатели блокчейн-технологии заслуживают того, чтобы их имена были увековечены, однако для этого есть способы лучше, чем усложнять валютные транзакции. Помимо этого, последовательное использование единого логотипа улучшит результат предпринимаемых усилий в области маркетинга. Наконец, эти обозначения – ещё один способ положительно дистанцировать ETC от ETH и повысить степень доверия инвесторов.



Реализация



Предлагаемые обозначения опираются на существующий стандартный код валюты, «ETC», и фактический стандартный логотип, размещённый на веб-сайте ETC. Нужно лишь продолжить их использовать и избегать других вариантов, насколько это возможно. Префиксы международной метрической системы хорошо известны во всём мире, и для их понимания пользователям не потребуется каких-либо усилий:





Вероятно, проще всего будет приноровиться к добавлению единицы aETC, поскольку многие объекты в программном обеспечении обозначают денежные средства при помощи этой наименьшей возможной единицы измерения валюты.



