Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,464 Благодарностей: 561 КП: 0.356

Byteball — криптовалюта без блокчейна и ICO



Блокчейн не нужен, майнеры не нужны



В отличие от блокчейна, DAG формируется новыми транзакциями — каждая из них ссылается на предыдущие (родительские) транзакции, подписывая их хэши и включая их в свой состав. Таким образом формируется «дерево» транзакций, где каждая из них подтверждена и неизменна. Нет никакой вероятностной завершенности: если транзакция стала частью основной цепи, значит она окончательна.





Само название Byteball выбрано из-за схожести работы DAG со снежным комом (snowball), когда новые транзакции «наслаиваются» на старые, подтверждая их и закрепляя их место в «основном древе» сети.



Отказ от майнинга как такового (как PoW, так и PoS) — еще одно отличие Byteball от традиционных криптовалют. Все ВВ были эмитированы при запуске сети (всего 1 петабат монет), и денежная масса должна оставаться постоянной благодаря возврату комиссий в обращение.



Вместо майнеров транзакции подтверждают «свидетели» — общеизвестные доверенные пользователи. Как вариант, позже ими могут стать крупные кредитные и другие организации, такие как банки, биржи и, возможно, правительственные учреждения.



Плюсы против критики



Такая модель, с одной стороны, критикуется приверженцами биткоина и децентрализации, но с другой — имеет неоспоримые преимущества. Критикуемые «минусы» вполне нивелируются самой моделью построения сети (все подробности доступны в 48-страничном Whitepaper).



Быстрые необратимые транзакции подтверждаются моментально — Byteball буквально специально создан для коммерции. Оплата и переговоры тесно интегрированы: покупки можно совершать во встроенном шифрованном чате в диалоге с чат-ботом. Сделки проводятся всего несколькими касаниями. Разработчик всеми силами стремится сделать Byteball простым в использовании для обычных пользователей.



Когда нужно — публичность, когда не нужно — анонимность



При необходимости транзакция Byteball может быть подтверждена третьей стороной. Это позволяет использовать существующую правовую систему для предотвращения мошенничества. Банки могут открывать счета, которые отслеживаются в базе данных Byteball (а не во внутренней базе данных банка), и по-прежнему удовлетворять существующим требованиям KYC/AML.



В другом случае, транзакция может быть, наоборот, полностью скрыта, и в DAG появится только ее хэш, остальные же данные будут переданы непосредственно от плательщика к получателю.



Байты… и темные байты



Помимо байтов (byte, единица измерения Byteball) владелец получает также «темные байты» (blackbytes) — токены для приватных неотслеживаемых платежей, полная информация о которых передается напрямую от плательщика получателю и не записывается в публичную базу данных.



Транзакции темных байтов проводят путем сопряжения кошельков плательщика и получателя.



Вы можете обменять обычные байты на темные с помощью встроенного P2P-обменника, а также на форуме bitcointalk через гаранта.



Основная сеть Byteball уже запущена



В отличие от многих других проектов, которые собирали средства на ICO и до сих пор не сделали обещанного, Byteball уже имеет работающую сеть, кошельки и прочую инфраструктуру, которой можно пользоваться без лишнего ожидания.



По сути, Byteball — базовый токен для создания более интересных вещей, это платформа для умных контрактов (и не только), примерно, как Ethereum для Augur. Что на ней создавать, будут решать проекты, использующие ее как основу для своих ассетов и т.д.



Можно сказать, что Byteball пытается обойти проблемы, которые стоят сегодня перед биткоином и другими криптовалютами: реальная анонимность, когда она нужна, проверяемость, когда требуется подтверждение независимых источников, скорость и неизменность транзакций независимо от их количества.

Благодаря отсутствию блоков становятся невозможны такие флуд-атаки, которым подвергался последнее время биткоин.



Без блокчейна и без ICO



Byteball сразу же привлек внимание не только необычной моделью без использования блокчейна, но и способом распространения — разработчик Антон Чурюмов (tonych) раздает его бесплатно всем владельцам биткоина, подтвердившим свой кошелек в сети Byteball.



При этом его стоимость выросла за январь 2017-го втрое — неплохо для раздаваемого бесплатно альткоина. Купить его тоже можно, пока только на польской бирже Cryptox и в чате Byteball, также байты добавили в p2p-сеть localcrypto.eu.org.



Зачем раздавать бесплатно?



Трудно не согласиться с оригинальным мнением разработчика, который ссылается на закон Меткалфа: капитализация биткоина прямо пропорциональна квадрату числа активных пользователей. Чтобы стать популярным, Byteball должен оказаться в руках настолько большого числа людей, насколько это возможно.



98% всех байтов и темных байтов будут распределены среди владельцев биткоинов, которые свяжут свой byteball-адрес со своим биткоин-адресом.



Отметим, сеть была запущена 25 декабря 2016 года, и в этот день 10% всех байтов и блэкбайтов распределили среди тех, кто связал свои биткоин- и byteball-адреса. Всего было привязано более 70 BTC.



Владелец биржи Cryptox.pl, на которой торгуется Byteball, также начислил байты всем, кто на Рождество имел балансы в BTC на этой бирже.



Второй раунд состоялся 11 февраля, было привязано более 120 BTC и роздано байтов на более чем 1 млн. долларов по текущему курсу.



Что нужно сделать, чтобы получить бесплатные байты



В данный момент получить байты (и темные байты) бесплатно также возможно, если на вашем биткоин-кошельке есть средства. Для этого нужно:

Скачать и установить кошелек Byteball.

Открыть https://byteball.org и пройти по ссылке чата с Transition Bot — откроется новый кошелек и начнется чат.

Следовать инструкциям Transition-бота для подтверждения вашего биткоин-баланса.

Подтвердить кошелек можно двумя способами — отправив микротранзакцию либо подписав сообщение. Больше подробностей вы найдете



Кто знает, куда придет Byteball завтра? Приведут ли его сильные стороны к доминированию на рынке криптовалют или он найдет свою нишу, или просто останется еще одним невостребованным альткоином? Время покажет. А пока все желающие могут принять участие в его распределении.



Источник Новое поколение криптовалют на основе DAG пробивает себе дорогу — еще один представителем этого направления стал Byteball: монета без блокчейна и майнинга, с быстрыми и неизменными транзакциями, которые можно скрывать или, наоборот, подтверждать с помощью третьей стороны. Команда Byteball пытается решить проблемы, которые испытывает биткоин, и при этом распространяет монеты проекта весьма оригинально — совершенно бесплатно.В отличие от блокчейна, DAG формируется новыми транзакциями — каждая из них ссылается на предыдущие (родительские) транзакции, подписывая их хэши и включая их в свой состав. Таким образом формируется «дерево» транзакций, где каждая из них подтверждена и неизменна. Нет никакой вероятностной завершенности: если транзакция стала частью основной цепи, значит она окончательна.Само название Byteball выбрано из-за схожести работы DAG со снежным комом (snowball), когда новые транзакции «наслаиваются» на старые, подтверждая их и закрепляя их место в «основном древе» сети.Отказ от майнинга как такового (как PoW, так и PoS) — еще одно отличие Byteball от традиционных криптовалют. Все ВВ были эмитированы при запуске сети (всего 1 петабат монет), и денежная масса должна оставаться постоянной благодаря возврату комиссий в обращение.Вместо майнеров транзакции подтверждают «свидетели» — общеизвестные доверенные пользователи. Как вариант, позже ими могут стать крупные кредитные и другие организации, такие как банки, биржи и, возможно, правительственные учреждения.Такая модель, с одной стороны, критикуется приверженцами биткоина и децентрализации, но с другой — имеет неоспоримые преимущества. Критикуемые «минусы» вполне нивелируются самой моделью построения сети (все подробности доступны в 48-страничном Whitepaper).Быстрые необратимые транзакции подтверждаются моментально — Byteball буквально специально создан для коммерции. Оплата и переговоры тесно интегрированы: покупки можно совершать во встроенном шифрованном чате в диалоге с чат-ботом. Сделки проводятся всего несколькими касаниями. Разработчик всеми силами стремится сделать Byteball простым в использовании для обычных пользователей.При необходимости транзакция Byteball может быть подтверждена третьей стороной. Это позволяет использовать существующую правовую систему для предотвращения мошенничества. Банки могут открывать счета, которые отслеживаются в базе данных Byteball (а не во внутренней базе данных банка), и по-прежнему удовлетворять существующим требованиям KYC/AML.В другом случае, транзакция может быть, наоборот, полностью скрыта, и в DAG появится только ее хэш, остальные же данные будут переданы непосредственно от плательщика к получателю.Помимо байтов (byte, единица измерения Byteball) владелец получает также «темные байты» (blackbytes) — токены для приватных неотслеживаемых платежей, полная информация о которых передается напрямую от плательщика получателю и не записывается в публичную базу данных.Транзакции темных байтов проводят путем сопряжения кошельков плательщика и получателя.Вы можете обменять обычные байты на темные с помощью встроенного P2P-обменника, а также на форуме bitcointalk через гаранта.В отличие от многих других проектов, которые собирали средства на ICO и до сих пор не сделали обещанного, Byteball уже имеет работающую сеть, кошельки и прочую инфраструктуру, которой можно пользоваться без лишнего ожидания.По сути, Byteball — базовый токен для создания более интересных вещей, это платформа для умных контрактов (и не только), примерно, как Ethereum для Augur. Что на ней создавать, будут решать проекты, использующие ее как основу для своих ассетов и т.д.Можно сказать, что Byteball пытается обойти проблемы, которые стоят сегодня перед биткоином и другими криптовалютами: реальная анонимность, когда она нужна, проверяемость, когда требуется подтверждение независимых источников, скорость и неизменность транзакций независимо от их количества.Благодаря отсутствию блоков становятся невозможны такие флуд-атаки, которым подвергался последнее время биткоин.Byteball сразу же привлек внимание не только необычной моделью без использования блокчейна, но и способом распространения — разработчик Антон Чурюмов (tonych) раздает его бесплатно всем владельцам биткоина, подтвердившим свой кошелек в сети Byteball.При этом его стоимость выросла за январь 2017-го втрое — неплохо для раздаваемого бесплатно альткоина. Купить его тоже можно, пока только на польской бирже Cryptox и в чате Byteball, также байты добавили в p2p-сеть localcrypto.eu.org.Трудно не согласиться с оригинальным мнением разработчика, который ссылается на закон Меткалфа: капитализация биткоина прямо пропорциональна квадрату числа активных пользователей. Чтобы стать популярным, Byteball должен оказаться в руках настолько большого числа людей, насколько это возможно.98% всех байтов и темных байтов будут распределены среди владельцев биткоинов, которые свяжут свой byteball-адрес со своим биткоин-адресом.Отметим, сеть была запущена 25 декабря 2016 года, и в этот день 10% всех байтов и блэкбайтов распределили среди тех, кто связал свои биткоин- и byteball-адреса. Всего было привязано более 70 BTC.Владелец биржи Cryptox.pl, на которой торгуется Byteball, также начислил байты всем, кто на Рождество имел балансы в BTC на этой бирже.Второй раунд состоялся 11 февраля, было привязано более 120 BTC и роздано байтов на более чем 1 млн. долларов по текущему курсу.В данный момент получить байты (и темные байты) бесплатно также возможно, если на вашем биткоин-кошельке есть средства. Для этого нужно:Подтвердить кошелек можно двумя способами — отправив микротранзакцию либо подписав сообщение. Больше подробностей вы найдете в русскоязычном топике Byteball Кто знает, куда придет Byteball завтра? Приведут ли его сильные стороны к доминированию на рынке криптовалют или он найдет свою нишу, или просто останется еще одним невостребованным альткоином? Время покажет. А пока все желающие могут принять участие в его распределении.

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