Украинский Forbes не обновляется из-за отсутствия финансирования

С 9 февраля перестала обновляться интернет-версия украинского подразделения журнала "Forbes". Руководители сайта заявляют о временном характере и проведении технических работ на сайте.
Согласно инсайдерской информации, издание имеет ряд долгов как перед штатными журналистами так и перед фрилансерами и ведутся разговоры о полном прекращении финансирования.
Похожая ситуация уже происходила с интернет-изданием в мае прошлого года. Также были объявлены технические работы и на протяжении месяца сайт работал в "демонстрационном" режиме, После чего финансирование возобновилось и началось ежедневное обновление интернет-издания.
специально для mmgp.ru
уникальность текста 100%