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Разрабатываем игры под ключ, любой сложности.
Разрабатываем игры под ключ, любой сложности.
-Полноценные PC проекты
-Мобильные платформы
-2д игры
-Браузерные площадки
-Большой опыт разработки под Oculus rift
Можем помочь с реализацией графической части игры, либо наоборот, взять на себя работу с кодом, музыкой.
Что вы получите, заказав свой проект у нас?
-Действительно низкую цену, которая достигается за счет работы специалистов из регионов, на удаленной основе.
-Качество. Мы даем гарантию на результат - либо мы возвращаем деньги.
-Скорость. Более двадцати специалистов готовы одновременно работать над Вашим проектом.
-Разработка игр на Unity3d / UE4
-Создание локаций
-VFX эффекты
-Полный цикл разработки персонажей, от рисунка до модели.
-Любая 2D графика, игровые меню или интерфейс.
-Озвучка игр, музыка.
-Разработка сайта для Вашей игры.
-Скелет, скининг, 3D/2D анимация любой сложности
-Моушн дизайн (разработка видеороликов)
-В штате есть профессиональный SMM-специалист: продвижение Вашего проекта в соцсетях и YouTube
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Email: info @ a p p f o x .r u