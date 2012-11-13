Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Разрабатываем игры под ключ, любой сложности.

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Создание сайта: от А до Я. Менеджмент вашего Контента. Обсуждение Систем Управления Сайтом (CMS) Content Management Systems (например: DLE, Joomla, Drupal, Bitrix и др.), Движков Форумов (например: Vbulletin, IPB, phpBB). Сервисы и услуги по созданию сайта
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:57
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Разрабатываем игры под ключ, любой сложности.
Разрабатываем игры под ключ, любой сложности.

-Полноценные PC проекты
-Мобильные платформы
-2д игры
-Браузерные площадки
-Большой опыт разработки под Oculus rift

Можем помочь с реализацией графической части игры, либо наоборот, взять на себя работу с кодом, музыкой.

Что вы получите, заказав свой проект у нас?

-Действительно низкую цену, которая достигается за счет работы специалистов из регионов, на удаленной основе.
-Качество. Мы даем гарантию на результат - либо мы возвращаем деньги.
-Скорость. Более двадцати специалистов готовы одновременно работать над Вашим проектом.

-Разработка игр на Unity3d / UE4
-Создание локаций
-VFX эффекты
-Полный цикл разработки персонажей, от рисунка до модели.
-Любая 2D графика, игровые меню или интерфейс.
-Озвучка игр, музыка.
-Разработка сайта для Вашей игры.
-Скелет, скининг, 3D/2D анимация любой сложности
-Моушн дизайн (разработка видеороликов)
-В штате есть профессиональный SMM-специалист: продвижение Вашего проекта в соцсетях и YouTube

h t t p : / / a p p f o x . r u
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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