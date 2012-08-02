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Цветочный стартап Bloom & Wild привлек £ 3,75 млн инвестиций

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Старый Сегодня, 11:49
#1
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Имя: Александр
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Цветочный стартап Bloom & Wild привлек £ 3,75 млн инвестиций


Лондонский стартап Bloom & Wild, который отправляет цветы через почтовые ящики собрал £ 3,75 млн инвестиций для развития. Эти деньги необходимы компании для того, чтобы расширить свой бизнес по всей Европе.

Основанная в 2013 году выпускниками Оксфорда Ароном Гелбардом и бывшим партнером хедж-фонда Беном Стенвей, Bloom & Wild утверждает, что каждый месяц доставляет десятки тысяч букетов для своих клиентов в Великобритании и Ирландии.

В настоящее время, общий объем инвестиций в компанию, которая позволяет заказать людям свежие цветы с доставкой через приложение составляет £ 7,25 млн.

Bloow & Wild заявили, что дополнительные средства будут использоваться для улучшения качества обслуживания клиентов, для разработки новых продуктов и расширение бизнеса. Компания также планирует выйти на новый уровень сотрудничества с корпорациями и расширить свое влияние на рынках по всей Европе.

"Люди проводят множество времени в своем мобильном телефоне в таких приложениях, как WhatsApp и других службах мгновенного обмена сообщениями, а мы помогаем им сделать заказ цветов. Наша компания предоставляет клиентам лучший продукт, отличный дизайн и удобство оплаты", - сказал Гелбард в заявлении.

"Наша основная миссия состоит в том, чтобы внести радость в процесс заказа и получения цветов. Используя нашу технологию, клиенты могут превратить свои эмоции в действие самый простым и красивым способом, каким это возможно. Такое внимание к деталям поможет нам достигнуть своих целей и стать любимым цветочным брендом во всей Европе."

Инвестиционный раунд прошел под руководством Burda Principal Invesments, Hubert Burda Media. Также в компанию повторно инвестировали предыдущие инвесторы MMC Ventures и бизнес-ангелы, которые видят перспективу в стартапе.

Камилла Долан, директор MMC Ventures, сказала в заявлении: "Арон и его компания привержены своей идее радовать клиентов с помощью цветов, и продолжают удивлять и производить на нас хорошее впечатление. Действия компании сказываются на показателях роста бизнеса на сегодняшний день. Наш фонд стремиться поддерживать такой вид фокуса на деятельности и амбиции."

"Мы приветствуем Burga Principal Investment как со-инвестора и уверенны в том, что дополнительное финансирование позволить Bloom & Wild дальше развиваться и занять лидирующие позиции на рынке, используя технологии, которые радуют наших клиентов".

Перевод специально для mmgp.ru
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