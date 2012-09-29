realnotstory Любитель



Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Кемерово Инвестирую в: Форекс Регистрация: 07.09.2016 Сообщений: 485 Благодарностей: 63 Записей в FX-блоге: 8 Подписок: 1 КП: 0.081

Возможно ли китайское экономическое чудо, в «российском формате»? Уважаемые пользователи форума!



Данную тему, я выбрал, потому что ее актуальность обусловлена внешнеполитическими событиями. Развитые страны Евросоюза, совместно с США пытаются добиться для России статуса «страны-изгоя», вводя санкции, используя свой политический вес, склоняя на свою точку зрения, мировое сообщество.



Обратив взгляд в прошлое, мы увидим у Китая и СССР много схожего. Страны имели одну коммунистическую идеологию, не приемлемую капиталистическими странами, отстаивающими демократические ценности, хотя у СССР было мировое влияние и марионеточный «соцлагерь», Китай стоял в гораздо худших условиях.



На момент «отправной точки» рывка в экономике, конец 70-х годов, 80% населения Китая находилось за чертой бедности и неграмотности, тогда как СССР, в ходе Х пятилетки достигла 24% роста ВВП промышленности и 10% в сельском хозяйстве. Борьба с бедностью и неграмотностью осталась в прошлом, всеобщее образование и право на труд, гарантировала Конституция.



Считается, что экономические успехи Китая связаны с личными качествами главы Коммунистической Партии Китая Дэн Сяопина, сумевшего, несмотря на авторитаризм, сплотить вокруг себя команду, продумавшую и воплотившую в жизнь не только реформы государственной экономики в капиталистическом стиле, но подвести под них, соответствующую идеологическую платформу.



Конституция, составленная Центральным Комитетом Партии, времен Дэн Сяопина, позволила подать капиталистический уклад, логичными плодами учений марксизма-ленинизма, в то же время, дала возможность бороться, как с крайними проявлениями «буржуазного образа жизни», так и с требованиями реформаторов-революционеров «китайского майдана» - площади Таньаньмэнь.



Драматичный постепенный закат СССР и расцвет Китая, виден по результатам пятилеток, изначально совпадающих по идее, форме проведения и срокам, Китай их использует при планировании своей экономики, по сей день, тогда как в [B]России политика реанимации среденсрочного и долгосрочного планирования, была провалена кризисом 2014 годом.



План прагматизма во внешней политике и экономике, принес Китаю иностранные инвестиции и рост ВВП до 10%, тогда как в ССР коррупция и активный рост «теневого сектора», привел к траектории спада всех экономических показателей.







Жесткое регулирование и дозирование экономических свобод, позволили Китаю легко справиться с чрезмерным потреблением и вынужденными денежными эмиссиями – побочными эффектами внешних инвестиций, выбранной тактика постепенной интеграции китайских регионов, на «капиталистический лад».



Дату наступления коммунизма, китайские вожди выбрали в 1985 году, когда СССР вступил в свою последнюю пятилетку. К трудам, посвященным обоснованию повсеместно внедряемых форм капиталистического труда и частной собственности, привлекли лучших теоретиков Партии, академиков Пекинского университета. Рядовым коммунистам, в статьях, основанных на трудах В.И. Ленина о НЭПе, разъясняли тактику постепенного вырождения насаждаемого текущего капитализма, в 2050 году, с наступлением эры Коммунизма.



Санкции и напряженные отношения со странами Запада, дали России уникальную возможность – «обратить свой взгляд на Восток». Вторая (по некоторым данным первая) экономика мира, готова к инвестициям, открывая «окно возможностей» пройти ускоренным темпом, по схожему, «китайскому образцу». Эта страна доказала, что составляющие такого развития, не зависят от формы правления идеологии, важна централизация власти, прагматизм, любовь к Родине, борьба с коррупцией, теневым сектором и команда толковых экономистов.



Помимо инвестиций Китай представляет собой крупного многоотраслевого потребителя, импортирующего почти все виды энергоносителей и немалую долю сельхозпродукции. Россия без труда находит и может расширить свое место в общей структуре импорта Китая.







Многие скептики, могут мне возразить, что китайские банки инвестируют средства под проекты, заключенные по межгосударственным соглашениям, отказывая в кредитах частным российским предприятиям. Свято место пусто не бывает, на примере продажи акций Роснефти, других месторождений и совместных проектов, мы видим поток катарских, индийских, бразильских инвестиций.



В заключение хотелось отметить, «подарок Трампа», который я считаю за откровенную ошибку – отказ от глобализации, со стороны России в этом направлении было сделано немало шагов. Объединившись с Китаем, интегрируясь в азиатские рынки, Россия сведет на нет все дальнейшие усилия США, пришедших к политике протекционизма, попустительства отношений с союзниками, разрушающего устоявшиеся торговые союзы.



Я считаю, что цель текущего срока Президента России Путина В.В., в централизации власти и "национализации элит", достигнута. Следующий этап – набор команды экономистов и реформы.



Сколько сроков понадобится, чтобы «запустить» экономику и добиться прироста ВВП в 10%?

__________________________________________________ __________________________________________________ _________Автор:realnotstory

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Данную тему, я выбрал, потому что ее актуальность обусловлена внешнеполитическими событиями. Развитые страны Евросоюза, совместно с США пытаются добиться для России статуса «страны-изгоя», вводя санкции, используя свой политический вес, склоняя на свою точку зрения, мировое сообщество.Обратив взгляд в прошлое, мы увидим у Китая и СССР много схожего. Страны имели одну коммунистическую идеологию, не приемлемую капиталистическими странами, отстаивающими демократические ценности, хотя у СССР было мировое влияние и марионеточный «соцлагерь», Китай стоял в гораздо худших условиях.Борьба с бедностью и неграмотностью осталась в прошлом, всеобщее образование и право на труд, гарантировала Конституция.Считается, чтосвязаны с личными качествами главы Коммунистической Партии Китая, сумевшего, несмотря на авторитаризм, сплотить вокруг себя команду, продумавшую и воплотившую в жизнь не только реформы государственной экономики в капиталистическом стиле, но подвести под них, соответствующую идеологическую платформу.Конституция, составленная Центральным Комитетом Партии, времен Дэн Сяопина, позволила подать капиталистический уклад, логичными плодами учений марксизма-ленинизма, в то же время, дала возможность бороться, как с крайними проявлениями «буржуазного образа жизни», так и с требованиями реформаторов-революционеров «китайского майдана» - площади Таньаньмэнь.Драматичный постепенный закат СССР и расцвет Китая, виден по результатам пятилеток, изначально совпадающих по идее, форме проведения и срокам, Китай их использует при планировании своей экономики, по сей день, тогда как в [во внешней политике и экономике,, тогда как в ССР коррупция и активный рост «теневого сектора», привел к траектории спада всех экономических показателей.с чрезмерным потреблением и вынужденными денежными эмиссиями –, выбранной тактика постепенной интеграции китайских регионов, на «капиталистический лад».и в 1985 году, когда СССР вступил в свою последнюю пятилетку. К трудам, посвященным обоснованию повсеместно внедряемых форм капиталистического труда и частной собственности, привлекли лучших теоретиков Партии, академиков Пекинского университета. Рядовым коммунистам, в статьях, основанных на трудах В.И. Ленина о НЭПе, разъясняли тактику постепенного вырождения насаждаемого текущего капитализма,, с наступлением эры Коммунизма.– «обратить свой взгляд на Восток». Вторая (по некоторым данным первая) экономика мира, готова к инвестициям, открывая «окно возможностей». Эта страна доказала, что составляющие такого развития, не зависят от формы правления идеологии, важна централизация власти, прагматизм, любовь к Родине, борьба с коррупцией, теневым сектором и команда толковых экономистов.Помимо инвестиций Китай представляет собой крупного многоотраслевого потребителя, импортирующего почти все виды энергоносителей и немалую долю сельхозпродукции. Россия без труда находит и может расширить свое место в общей структуре импорта Китая.Многие скептики, могут мне возразить, что китайские банки инвестируют средства под проекты, заключенные по межгосударственным соглашениям, отказывая в кредитах частным российским предприятиям. Свято место пусто не бывает, на примере продажи акций Роснефти, других месторождений и совместных проектов, мы видим поток катарских, индийских, бразильских инвестиций.В заключение хотелось отметить, «подарок Трампа», который я считаю за откровенную ошибку – отказ от глобализации, со стороны России в этом направлении было сделано немало шагов. Объединившись с Китаем, интегрируясь в азиатские рынки, Россия сведет на нет все дальнейшие усилия США, пришедших к политике протекционизма, попустительства отношений с союзниками, разрушающего устоявшиеся торговые союзы.__________________________________________________ __________________________________________________ _________Автор:realnotstoryАвторские права на статью принадлежат mmgp.ru