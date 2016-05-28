Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бесплатная, беспроигрышная лотерея "Лотерея Бича"

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Старый Сегодня, 10:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.05.2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Бесплатная, беспроигрышная лотерея "Лотерея Бича"
Лотерея Бича - это уникальный YouTube проект, на котором Вы сможете заработать реальный деньги!
Для этого необходимо всего лишь найти победный сундук и отправить код из него мне на почту. Не веришь? Смотри первью-ролик и сомнения пропадут: https://www.youtube.com/edit?video_id=R0JsgG2nV1g
Для участия с мобильных устройств - заходите на YouTube с браузера!
YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UC6h...CwjfWdXUUB1UnQ
Группа ВК: https://vk.com/tramplottery

Суть лотереи:
Для того чтобы победить в лотереи тебе необходимо отправить код к нам на почту.
Код вы сможете найти в победном видео которое тебе необходимо отыскать, открывая сундуки.

В одном из сундуков и будет тот самый заветный код.
Первые люди, количество которых в определенных тиражах будет разное, отправившие нам код и получат заветную награду.
Результаты розыгрыша будут оглашаться через сутки после старта тиража. Такой срок устанавливается из-за того, что все люди живут в различных часовых поясах, а шанс должен
быть у всех.
После отправки кода ожидайте результаты в группе, и если ты стал тем самым счастливчиком - мы ответим тебе на почту
для уточнения деталей перевода и получения согласия на публикацию твоих данных.
Для того чтобы вы удостоверились, что мы не меняем код во время лотереи, на странице главного бича Игоря, ссылку на которого
вы найдете в группе вконтакте, будет публиковаться картинка с кодом в закрытом альбоме. Альбом будет открываться после окончания розыгрыша.
Удачи!
__________________
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sergey01russia на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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