Биткоин поможет Пиратской партии Нидерландов принять участие в парламентских выборах

Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия Нидерландов отказала местной Пиратской партии внести взнос на участие в предстоящих в марте всеобщих выборах, движение нашло способ использовать криптовалюту и верит, что с ее помощью получит в итоге представительство в правительстве страны.
Региональные пиратские партии можно встретить в нескольких десятках стран, и они представляют собой международное политическое движение, главной целью которого является реформа законодательства в области интеллектуальной собственности, патентов, копирайта. Традиционно позитивно относящиеся к биткоину, пиратские партии выступают за свободный некоммерческий обмен информацией и недопустимость его преследования по закону, а также за неприкосновенность частной жизни.
В прошлом представители Пиратской партии избирались в законодательные органы Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии, а в настоящий момент она имеет представительство в Европарламенте, а также десять мест в парламенте Исландии.
Теперь попытку пробиться в местное правительство предпринимает Пиратская партия Нидерландов, возглавляет которую Ансилла ван де Леест, в прошлом позировавшая для мужских журналов модель и актриса, а ныне известная активистка и политик. Первым шагом на пути к участию в предстоящих 15 марта парламентских выборах для стала подача необходимых документов и оплата взноса в Центральной избирательной комиссии. И уже на этом этапе возникли первые трудности: избирком отказался принимать оплату в биткоинах, как это хотела сделать партия.
Источник: ForkLog