safeinvltd - safeinvltd.com

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 06.01.2017
Машинный перевод:
Планы:
Цитата:
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Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
safeinvltd. является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
3%-4% weekly for 1000 days
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $500.00 3.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 4.00
Calculate your profit >>
2% daily for 60 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1001.00 - $3000.00 2.00
Calculate your profit >>
Принимает:
PerfectMoney, Payeer.
Рефералка:
1%
-== Посмотреть проект и принять участие ==-
Мой вклад:
Date : 02/12/2017 01:19
From/To Account : U13824854
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 163987294
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to safeinvltd.com User megahyipru.
***Тема создана для ознакомления!!!