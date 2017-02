Mega-Hyip Топ Мастер

safeinvltd - safeinvltd.com Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 06.01.2017



Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.

safeinvltd. является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Планы:



3%-4% weekly for 1000 days

Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $500.00 3.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 4.00

Calculate your profit >>





2% daily for 60 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $1001.00 - $3000.00 2.00

Calculate your profit >>



Принимает: PerfectMoney, Payeer.



Рефералка: 1%



Мой вклад:



Date : 02/12/2017 01:19

From/To Account : U13824854

Amount : -50.00

Currency : USD

Batch : 163987294

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to safeinvltd.com User megahyipru.



