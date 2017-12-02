Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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safeinvltd - safeinvltd.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 05:41
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 48,873
Благодарностей: 5,998
КП: 0.388
safeinvltd - safeinvltd.com
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 06.01.2017

Машинный перевод:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
safeinvltd. является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Планы:

3%-4% weekly for 1000 days
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $500.00 3.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 4.00
Calculate your profit >>


2% daily for 60 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1001.00 - $3000.00 2.00
Calculate your profit >>

Принимает: PerfectMoney, Payeer.

Рефералка: 1%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

Date : 02/12/2017 01:19
From/To Account : U13824854
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 163987294
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to safeinvltd.com User megahyipru.

***Тема создана для ознакомления!!!
__________________
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