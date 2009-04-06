burnout-money.biz - Burnout-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 08.02.2017
Об игре:
Цитата:
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Кто бы ни хотел получать реальные деньги в интернете без каких-либо специальных навыков и умений? Проект Burnout-Money создан именно для этой цели! По большому счету эта новейшая экономическая игра, которая приносит вам реальный доход каждый день в течение длительного времени. На настоящий момент достаточно тяжело найти действительно работающую инвестиционную игру, приносящую высокий доход. Проект Burnout-Money собрал только самые лучшие моменты от всех существующих сегодня крупных проектов и воплотил их в себе. Зарабатывай реальные деньги каждый день!
Фабрика автомобилей
В магазине Вы можете приобрести авто. Каждый тип во время гонок вырабатывает мощь, которую можно потом продать на рынке за реальные деньги. Каждый автомобиль дает разное количество мощи. Чем выше его версия, тем больше он приносит. Вы можете покупать любое количество авто, они не исчезают и не ломаются. Они полностью под вашим контролем и будут приносить доход всегда.
Ангар
Ангар - место где хранится вся накопленная мощность за период гонок. Мощь можно собирать в накопители каждые 10 минут, а затем менять ее на рынке на реальный рубль.
Добро пожаловать на рынок энергетических мощностей!
Здесь вы можете продать все накопленное вами за деньги, которые затем можно вывести или продолжать совершать на них покупки в системе.
Курс продажи: 10% идет на счет для покупок, 90% идет на счет для вывода.
1000 единиц мощи = 1 руб.
Бонусы:
Приятным бонусом является то, что мы даем возможность получить автомобиль совершенно бесплатно.
При первом пополнении баланса вы получите + 10% в подарок от суммы пополнения.
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% на счет для вывода, с ваших рефералов пополнивших баланс.
Платежные системы:
PAYEER
Мой вклад: