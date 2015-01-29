alco-money.com - Alco-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 10.02.2017
В магазине вы можете приобрести различные самогонные аппараты. Каждый аппарат приносит самогон, который можно продать на рынке за реальные деньги. Каждый аппарат гонит разное количество самогона, чем больше аппаратов тем больше доход. Вы можете покупать любое количество аппаратов, они не ломаются, не исчезают и будут гнать самогон всегда.
Ваши аппараты производят самогон. Ваш самогон поступает каждые 10 минут. Он постоянно накапливается, не обязательно собираеть его каждые 10 минут, достаточно собрать его раз в день, как вам угоднее.
Рынок позволит вам продать ваш самогон за золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученные с продажи золотые монеты распределяются между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 10% на счет для покупок и 90% на вывод.
Курс продажи самогона: 100 чакушек = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 7% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: