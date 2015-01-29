Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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alco-money.com - Alco-Money

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 13,198
Благодарностей: 71
КП: 0.049
alco-money.com - Alco-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.02.2017




Об игре:

В магазине вы можете приобрести различные самогонные аппараты. Каждый аппарат приносит самогон, который можно продать на рынке за реальные деньги. Каждый аппарат гонит разное количество самогона, чем больше аппаратов тем больше доход. Вы можете покупать любое количество аппаратов, они не ломаются, не исчезают и будут гнать самогон всегда.


Ваши аппараты производят самогон. Ваш самогон поступает каждые 10 минут. Он постоянно накапливается, не обязательно собираеть его каждые 10 минут, достаточно собрать его раз в день, как вам угоднее.
Рынок позволит вам продать ваш самогон за золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученные с продажи золотые монеты распределяются между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 10% на счет для покупок и 90% на вывод.
Курс продажи самогона: 100 чакушек = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 7% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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