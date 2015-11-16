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В Монголии граждане сами расплачиваются за долги государства

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Старый Сегодня, 00:22
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,972
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В Монголии граждане сами расплачиваются за долги государства


Сообщается, что многие граждане Монголии по своей инициативе начали платить по долгам своего правительства. Дело в том, что сейчас в Монголии серьезный кризис и таким вот можно сказать, что необычным образом они решили спасать свою страну.

Экономика Монголии держится на добыче полезных ископаемых и ней добываются такие минеральные ресурсы, как медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото, но не секрет, что последние 2 года цены на эти ископаемые (за исключением золота) на мировом рынке достаточно сильно упали и в настоящее время Улан-Батор не в состоянии выплатить почти 600 млн долл. США держателям гособлигаций, что для республики где население составляет всего чуть более 3 млн человек очень много. Поэтому власти ведут переговоры о займе с МВФ и Китаем, но платить надо уже через 2 недели, а значит деньги нужны срочно.

Поэтому на помощь родной стране поспешили её жители и начали сбор средств, чтобы правительство смогло отдать долги. В "общий котел" идут как деньги, так и дорогие ювелирные украшения, золото, а еще, к примеру, дорогие породистые рысаки, ведь они стоят хороших денег. Само правительство заявляет журналистов, что помощи у населения они не просили, но от неё отказываться не будут. Полученные средства власти планируют потратить на поддержку системы здравоохранения, учебные заведения и инфраструктуру населенных пунктов.

Здесь надо отметить, что в таком плачевном состоянии дел виновато само правительство Монголии, которое несколько лет тому назад погналось за конъюнктурой рынка минеральных ресурсов, и на тот период времени цены на нем стабильно шли вверх. Да, в страну шли инвестиции под различные проекты в добывающей промышленности, но в прошлом году этот запал почти иссяк, а цены на сырье в мире резко упали вниз. И поскольку у соседей Монголии - России и КНР их экономики также просели, то этот фактор тоже сыграл свою негативную роль. В прошлом году монгольский тугрик упал против доллара на 30%, а валютные запасы страны снизились до 7-летнего минимума - так сообщает агентство Fitch.

Правительство Монголии поэтому старается экономить на всем и сократило все свои социальные расходы. А японское издание Nikkei Asian Review пишет, что по словам одной владелицы магазина из Улан-Батора, сейчас 8 из 10 ее знакомых остались без работы и это в столице страны. Они вынуждены экономить на продуктах питания, чтобы купить топливо для печек (в Монголии очень холодные зимы). Покупателей в магазинах, торгующих товарами повседневного спроса практически не видно.

Но всё же даже несмотря на такие трудности, поток средств в фонд помощи властям страны не иссякает и уже собрано более 100 млн тугриков. Граждане понимают, что спасая государство они при этом спасают и себя.

Специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 00:48
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
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Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: В Монголии граждане сами расплачиваются за долги государства
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