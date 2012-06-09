Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Дневник Эрика - Разработка приложений

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Делимся личным опытом заработка в сети, регулярно ведем учет своих инвестиций и пошагово комментируем формирование собственного инвестиционного портфеля.
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Старый Сегодня, 00:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Дневник Эрика - Разработка приложений
Друзья! Открываю дневник, в котором я буду постоянно обновлять и вести ленту о новых разработках, процессе работы, анализ, мониторинг приложений и т.д.
Лента не только о разработке приложений. А о том, как монетизировать и сжать максимум от app-ов. Конечно я как и все другие ищу инвестиции в сферу своей деятельности. Поэтому если вы заинтересовались, то пишите мне. Да и вообще пишите по любому случаю.

добавлено через 8 минут
При создании поста получил вот это:
Чтобы получить возможность вставлять ссылки или изображения в своё сообщение, у Вас должно быть не менее 100 сообщение(ий). Сейчас у Вас 36 сообщение(ий).

Пожалуйста, удалите ссылки из вашего сообщения и Вы сможете создать своё сообщение.

А я уж разгорелся красочно оформить тему. Не могу вставить ни картинки ни ссылки, а без них нет смысла.
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Последний раз редактировалось Erico; Сегодня в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Erico вне форума  
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