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Дневник Эрика - Разработка приложений
Друзья! Открываю дневник, в котором я буду постоянно обновлять и вести ленту о новых разработках, процессе работы, анализ, мониторинг приложений и т.д.
Лента не только о разработке приложений. А о том, как монетизировать и сжать максимум от app-ов. Конечно я как и все другие ищу инвестиции в сферу своей деятельности. Поэтому если вы заинтересовались, то пишите мне. Да и вообще пишите по любому случаю.
добавлено через 8 минут
При создании поста получил вот это:
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А я уж разгорелся красочно оформить тему. Не могу вставить ни картинки ни ссылки, а без них нет смысла.
Последний раз редактировалось Erico; Сегодня в 00:30.
Причина: Добавлено сообщение