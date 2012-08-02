Lonsdayl Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 178 Благодарностей: 13 КП: 0.050

AR компания, которая привлекла $ 132 млн, увольняет сотрудников по всему миру

Производитель шлема дополненной реальности Daqri сокращает около 25 % своей команды. Это приблизительно 400 человек рабочей силы по всему миру, рассказали источники Bussiness Insider.



Работники в штаб-квартире в Лос-Анджелесе, Саннивейле и Калифорнии услышали об увольнениях в четверг и испытали на себе всю тяжесть этого бремя. В общей сложности, было уволено около 60 человек. Другие офисы в Великобритании ожидают приговор о сокращении рабочих мест с утра в понедельник.



Компания подтвердила издательству о своей реорганизации, и сообщила, что лишь малая часть сотрудников была привлечена к работе над продуктами. Кроме того, компания по-прежнему ищет десятки людей, чтобы закрыть свои вакансии.



Daqri сохраняет свою приверженность к принципу "дополненная реальность везде". Учитывая быстрые изменения в этой отрасли, миссия компании иногда требует перераспределения ресурсов для поддержки технологических достижений в областях с высоким потенциалом роста. Наши организационные изменения на этой неделе затрагивают небольшую часть компании, но позволять усиленно сосредоточиться на сегментах с высокими темпами роста. В настоящее время, у нас открыто более двух десятков рабочих позиций. Daqri по-прежнему верна своим сотрудникам и своей миссии "переопределению человеческих возможностей". И все это возможно с помощью новаторских технологий и продуктов компании.



Компания делает шлем и очки AR, ориентированные на предприятия, поэтому она выступает в роли прямого конкурента HoloLens Microsoft. Продукт был представлен на сцене стартапов в Лос-Анджелесе.



Daqri привлекла $ 132 млн, причем большая часть была от венчурной компании Tersaria, расположенной на пляже Ньюпорт.



По состоянию на октябрь, компания ищет еще $ 200 млн финансирования, но этот раунд еще не произошел.



Daqri не столь прибыльны, как их прямой потенциальный конкурент Magic Leap, супер скрытная AR компания, которая собрала почти $ 1,4 млрд инвестиций, при общей оценке в $ 4,5 млрд, до сих работающей над своими прототипами.



Однако, Daqri планировала дальше выйти со своими продуктами на рынок и создать доход для компании с помощью заказов от таких компаний, как Hyperloop и Siemens.



Сейчас Daqri работают изо всех сил, чтобы усовершенствовать и запустить свои обещанные продукты.



Перевод специально для mmgp.ru Производитель шлема дополненной реальности Daqri сокращает около 25 % своей команды. Это приблизительно 400 человек рабочей силы по всему миру, рассказали источники Bussiness Insider.Работники в штаб-квартире в Лос-Анджелесе, Саннивейле и Калифорнии услышали об увольнениях в четверг и испытали на себе всю тяжесть этого бремя. В общей сложности, было уволено около 60 человек. Другие офисы в Великобритании ожидают приговор о сокращении рабочих мест с утра в понедельник.Компания подтвердила издательству о своей реорганизации, и сообщила, что лишь малая часть сотрудников была привлечена к работе над продуктами. Кроме того, компания по-прежнему ищет десятки людей, чтобы закрыть свои вакансии.Daqri сохраняет свою приверженность к принципу "дополненная реальность везде". Учитывая быстрые изменения в этой отрасли, миссия компании иногда требует перераспределения ресурсов для поддержки технологических достижений в областях с высоким потенциалом роста. Наши организационные изменения на этой неделе затрагивают небольшую часть компании, но позволять усиленно сосредоточиться на сегментах с высокими темпами роста. В настоящее время, у нас открыто более двух десятков рабочих позиций. Daqri по-прежнему верна своим сотрудникам и своей миссии "переопределению человеческих возможностей". И все это возможно с помощью новаторских технологий и продуктов компании.Компания делает шлем и очки AR, ориентированные на предприятия, поэтому она выступает в роли прямого конкурента HoloLens Microsoft. Продукт был представлен на сцене стартапов в Лос-Анджелесе.Daqri привлекла $ 132 млн, причем большая часть была от венчурной компании Tersaria, расположенной на пляже Ньюпорт.По состоянию на октябрь, компания ищет еще $ 200 млн финансирования, но этот раунд еще не произошел.Daqri не столь прибыльны, как их прямой потенциальный конкурент Magic Leap, супер скрытная AR компания, которая собрала почти $ 1,4 млрд инвестиций, при общей оценке в $ 4,5 млрд, до сих работающей над своими прототипами.Однако, Daqri планировала дальше выйти со своими продуктами на рынок и создать доход для компании с помощью заказов от таких компаний, как Hyperloop и Siemens.Сейчас Daqri работают изо всех сил, чтобы усовершенствовать и запустить свои обещанные продукты.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________