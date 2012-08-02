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AR компания, которая привлекла $ 132 млн, увольняет сотрудников по всему миру

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Старый Сегодня, 23:47
#1
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Имя: Александр
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AR компания, которая привлекла $ 132 млн, увольняет сотрудников по всему миру

Производитель шлема дополненной реальности Daqri сокращает около 25 % своей команды. Это приблизительно 400 человек рабочей силы по всему миру, рассказали источники Bussiness Insider.

Работники в штаб-квартире в Лос-Анджелесе, Саннивейле и Калифорнии услышали об увольнениях в четверг и испытали на себе всю тяжесть этого бремя. В общей сложности, было уволено около 60 человек. Другие офисы в Великобритании ожидают приговор о сокращении рабочих мест с утра в понедельник.

Компания подтвердила издательству о своей реорганизации, и сообщила, что лишь малая часть сотрудников была привлечена к работе над продуктами. Кроме того, компания по-прежнему ищет десятки людей, чтобы закрыть свои вакансии.

Daqri сохраняет свою приверженность к принципу "дополненная реальность везде". Учитывая быстрые изменения в этой отрасли, миссия компании иногда требует перераспределения ресурсов для поддержки технологических достижений в областях с высоким потенциалом роста. Наши организационные изменения на этой неделе затрагивают небольшую часть компании, но позволять усиленно сосредоточиться на сегментах с высокими темпами роста. В настоящее время, у нас открыто более двух десятков рабочих позиций. Daqri по-прежнему верна своим сотрудникам и своей миссии "переопределению человеческих возможностей". И все это возможно с помощью новаторских технологий и продуктов компании.

Компания делает шлем и очки AR, ориентированные на предприятия, поэтому она выступает в роли прямого конкурента HoloLens Microsoft. Продукт был представлен на сцене стартапов в Лос-Анджелесе.

Daqri привлекла $ 132 млн, причем большая часть была от венчурной компании Tersaria, расположенной на пляже Ньюпорт.

По состоянию на октябрь, компания ищет еще $ 200 млн финансирования, но этот раунд еще не произошел.

Daqri не столь прибыльны, как их прямой потенциальный конкурент Magic Leap, супер скрытная AR компания, которая собрала почти $ 1,4 млрд инвестиций, при общей оценке в $ 4,5 млрд, до сих работающей над своими прототипами.

Однако, Daqri планировала дальше выйти со своими продуктами на рынок и создать доход для компании с помощью заказов от таких компаний, как Hyperloop и Siemens.

Сейчас Daqri работают изо всех сил, чтобы усовершенствовать и запустить свои обещанные продукты.

Перевод специально для mmgp.ru
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