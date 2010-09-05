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Количество «сомнительных» банков в России стремительно сокращается

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#1
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награды Волшебный горшочек 
Количество «сомнительных» банков в России стремительно сокращается


Согласно прогнозам, по итогам 2016 года количество банковских организаций в России, осуществляющих сомнительные операции, окажется не более четырёх.

Данное заявление сделал первый заместитель главы правления Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин, на ежегодной встрече Ассациации региональных банков России. По его словам, в 2013 году было выявлено около 150 банковских организаций, которые занимались незаконными операциями и валютными махинациями. В 2014 году их количество сократилось до 30, а в 2015 – до 9. В прошедшем году их окажется не более 3-4. По мнению Скобелкина, это является отличным показателем и явно свидетельствует, что развитие банковского сектора в России находится на верном пути.

В начале 2017 года, представитель Банка России Дмитрий Тулин рассказал, что по прогнозам их аналитического центра, полное оздоровление банковского сектора займёт не менее 3-5 лет. Однако, по его мнению, при благоприятных факторах, данный период может значительно сократиться.

Полномасштабную работу по оздоровлению банковской отрасли Центробанк России начал в 2013 году. Именно с начала этого периода, он начал массово отзывать лицензии у банков, которые проводили «сомнительные» финансовые операции и осуществляли противозаконную деятельность. Инициатором данного процесса стала Эльвира Набиуллина, которая в тот момент только начинала свою деятельность в данном направлении.


Специально для mmgp.ru
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