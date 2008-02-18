Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Мои любимые торговые формации

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"Умные деньги" - авторский блог пользователя Vasyaenergy
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Старый Сегодня, 23:29
#1
Интересующийся
 
Аватар Vasyaenergy
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 59
Благодарностей: 16
Записей в FX-блоге: 42
Подписок: 1
КП: 0.215
Мои любимые торговые формации
Нажмите на изображение для увеличения Название: PFG(1 min).png Просмотров: 0 Размер: 191.0 Кб ID: 178738

Нажмите на изображение для увеличения Название: PFG.png Просмотров: 0 Размер: 182.0 Кб ID: 178739

Любимая ситуация, всё просто и понято. Побольше бы таких.
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Vasyaenergy на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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