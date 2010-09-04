Исследователи нашли способ улучшить камеры в смартфонах

За последние годы качество снимков со смартфонов выросло в разы, а благодаря новой разработке специалистов из школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете, мобильные устройства смогут делать ещё более качественные фотографии. Исследователи создали плоские мета-линзы, способные заменить традиционные линзы из стекла. Мета-линзы изготавливаются из столбцов окиси титана, которые можно сделать невероятно тонкими, благодаря чему свет отражается в одной фокальной точке.
Качество съёмки камер в смартфонах во многом ограничено размерами самих мобильных устройств. В корпусе телефона попросту невозможно уместить матрицу и объектив, как в цифровых зеркальных камерах. Благодаря новым мета-линзам, имеющим меньшие вес и толщину в сравнении со стеклянными, смартфоны смогут делать более качественные снимки при тех же габаритах. Кроме этого, такие линзы проще в производстве и лишены такого нежелательного изъяна, как хроматические аберрации, встречающегося в мобильных камерах.
На данный момент исследователи сумели успешно применить технологию только на сине-зелёном спектре. Но стоит отметить, что ещё несколько месяцев назад поддерживался и вовсе один цвет, так что прогресс явно налицо.
К сожалению, как и другие перспективные разработки, не стоит ждать скорого появления таких линз в коммерческих устройствах.
Источник
.