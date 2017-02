iPhone SE признали лучшим "яблочным" смартфоном по соотношению цена-автономность

Аналитики прогнозируют, что через несколько лет каждый седьмой житель планеты будет пользоваться смартфоном от Apple. Нельзя отрицать, что "яблочные" телефоны остаются желанным приобретением для многих людей, однако выбрать среди многообразия устройств не так-то просто. Сегодня в актуальной линейке компании представлены топовые iPhone 7 и 7 Plus, более доступные смартфоны 2015 года iPhone 6S и 6S Plus с 3,5-мм аудиоразъёмом, а также 4-дюймовый iPhone SE с "начинкой", идентичной iPhone 6S. Журналисты издания Techradar решили за покупателей, какой iPhone им выбрать при ограниченном бюджете и желании обладать актуальным устройством.



В вопросе производительности все вышеперечисленные смартфоны при повседневном использовании более или менее равны между собой, а значит критерием выбора будут размер, стоимость и время автономной работы. Казалось бы, чем больше девайс, тем дольше он живёт, однако собственный тест издания показал, что iPhone SE, iPhone 6S Plus и iPhone 7 Plus способны воспроизводить видео без остановки приблизительно одинаковое время.



Результаты теста на автономность по версии Techradar:



iPhone 6S (1 715 мАч) - 3 часа 33 минуты;

iPhone 7 (1 960 мАч) - 3 часа 40 минут;

iPhone SE (1 642 мАч) - 4 часа 7 минут;

iPhone 6S Plus (2 750 мАч) - 4 часа 10 минут;

iPhone 7 Plus (2 900 мАч) - 4 часа 14 минут.



Если ведущим критерием выбора для вас остаётся время автономной работы, журналисты рекомендуют к покупке именно 4-дюймовый смартфон iPhone SE. Если же вы ищете максимально "навороченный" смартфон, оптимальным решением станет iPhone 7 Plus с запасом производительности на несколько лет вперёд. Журналисты также протестировали топовые Android-смартфоны и определили самое автономное устройство:



Sony Xperia XZ (2 900 мАч) - 4 часа 41 минута;

HTC 10 (3 000 мАч) - 4 часа 45 минут;

Google Pixel (2 770 мАч) - 4 часа 47 минут;

LG G5 (2 800 мАч) - 5 часов;

Samsung Galaxy S7 (3 000 мАч) - 5 часов 21 минут.



