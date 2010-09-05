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Евросоюз выделит Украине 600 миллионов евро в обмен на её древесину

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Старый Сегодня, 23:15
#1
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награды Волшебный горшочек 
Евросоюз выделит Украине 600 миллионов евро в обмен на её древесину


ЕС согласился перевести Киеву транш в размере 600 млн евро. Однако обязательным условием является, снятие украинской стороной моратория на экспорт из страны леса-кругляка.

Жан-Клод Юнкер, являющейся председателем Еврокомиссии, подтвердил данный факт и назвал приблизительные сроки транша – это 1-2 недели. Кроме этого он отметил, что данное соглашение вступит в силу только после того, как Киев отменит все ограничения на вывоз древесины. ЕС считает, что данное условие является достаточным для выделения Украине денежной помощи в размере 600 миллионов евро. Кроме этого, Юнкер отметил, что поскольку законопроект об отмене моратория уже находится в парламенте, то сделка должна состоятся в ближайшие дни.

В середине декабря 2016 года МВФ осуществил перевод Украине денежной помощи в размере 55 миллионов евро, согласно предыдущим договорённостям. Однако, почти сразу же после этого Евросоюз выступил с заявлением, согласно которому, получать финансовую помощь в дальнейшем Киеву будет проблематично, т.к. он не выполняет принятые международные обязательства. Они были приняты между Украиной и Евросоюзом и в большей степени касались экспорты в страны Европы леса-кругляка и древесины.

Остаётся отметить, что вся эта проблема возникла из-за того, что в середине 2015 года президент Украины подписал указ, о 10-летнем моратории на экспорт из страны леса, кроме сосны. Его действие началось с 1 ноября 2015 года, что очень сильно не устраивало Евросоюз.


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