Численность пользователей цифровых банков достигнет 3 млрд к 2021 году

По прогнозам исследований, к 2021 году почти 3 млрд пользователей будут получать доступ к розничным банковским услугам с помощью смартфонов, планшетов и персональных компьютеров.



Исследования показывают, что рост обусловлен выбором потребителей в пользу удобства, быстроты и многокональности цифровых услуг. Это означает, что банки должны будут сосредоточить свои усилия на обеспечении более комфортного процесса пользования онлайн-услугами для своих клиентов, особенно, если они хотят оставаться лидерами рынка.



Новое исследование, Retail Banking: Digital Transformation & Disruptor Opportunities 2017-2021, обнаружило, что в то время как традиционные банки до сих пор остаются на шаг позади в обеспечении инноваций и поддержания конкурентоспособности в отношении новых финтех компаний, ситуация постепенно меняется.



«Инвестиции в цифровые банковские технологии достигли рекордного уровня в 2016 году, и традиционные банки, как ожидается, сосредоточат внимание на инициативах цифровых преобразований», – говорит автор исследования Нитин Бхас.





Digital Transformation in Banking Readiness Index дал оценку готовности к цифровому преобразованию среди ведущих мировых банков. Такие банки, как: Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, HSBC, JP Morgan Chase, RBS, Société Générale, UniCredit и Wells Fargo находятся на завершающей стадии цифрового преобразования.



Они инвестировали значительные средства в технологии и имеют отличные цифровые портфели. При наблюдении за их деятельностью, можно уже заметить значительную экономию средств.



