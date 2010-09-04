"Астарта" инвестирует $3 млн. в кормовой центр для крупного рогатого скота

Проект планируется реализовать на базе агрофирмы "им. Довженко" в Полтавской области.
Проект по централизованной заготовке и дистрибуции кормов будет запущен агрохолдингом "Астарта" весной 2017 года. Сейчас уже ведется строительство административного корпуса, силосных траншей и складов хранения готовых кормов, а также установлено кормосмесительное оборудование. Стоимость реализации данного проекта составляет более $3 млн.
В "Астарте" считают, что современная автоматизированная система кормопроизводства должна повысить качество рациона животных, что приведет к росту продуктивности на 20-30%.
Мощности нового кормоцентра рассчитаны на обеспечение более 10 тыс. голов крупного рогатого скота.
Отметим, что "Астарта" поменяла концепцию животноводства. Данная концепция подразумевает, что ферма перестает быть отдельно единицей, а будет являться лишь местом, где содержатся коровы. Все остальные функции фермы будут осуществляться централизованно.
Компания планирует создать систему так называемых фидцентров, которые будут отвечать за процесс кормления животных – смешивать однородный высококачественный рацион и поставлять его на хозяйства. Один такой фидцентр будет курировать примерно 15 ферм.
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