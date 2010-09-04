Intel инвестирует $7 млрд. в бюджетные ноутбуки и планшеты

В США начинает работать новый завод американской ИТ-корпорации Intel. Данное предприятие будет специализироваться на сборке бюджетных ноутбуков и планшетных компьютеров компании.
Также сообщается, что корпорация намерена реализовать на своем новом заводе проект по узловой промышленной сборке. Мощности завода позволяют ежегодно производить примерно 120 тыс. электронных устройств.
В корпорации отмечают, что управляющей компанией в проекте является госструктура, которая занимается вопросами коммуникаций, информатики и электроники. Общий штат сотрудников завода американской корпорации составляет 2 тыс. человек.
Кроме всего, в процессе производства участвуют сотрудники Гаванского университета. Они отвечают за поставку на завод операционных систем и другого программного обеспечения, которое затем устанавливается на планшетах и ноутбуках.
Сегодня Intel является одной из крупнейших компаний в компьютерной отрасли. Она занимает огромную часть на рынке по производству микропроцессоров и в общей сложности она составляет более 75%. Более того, в американской корпорации постоянно происходит расширение спектра услуг, а потому сегодня в Intel занимаются производством компонентов для сетевого, серверного и промышленного оборудования.
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