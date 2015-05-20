Верховная Рада хочет ввести пеню за задержку коммунальных платежей

Власти выдумывают все более смелые и изощренные способы заставить население платить по долгам за коммунальные услуги.
В Верховной Раде будет рассмотрен законопроект, который предусмотрит пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый новый день просрочки.
Уровень оплаты коммунальных услуг в стране падает с каждым днем и коммунальные предприятия несут огромные убытки. Ранее принятая возможность рассрочки на оплату коммунальных услуг никак не спасает ситуацию с массовой невыплатой за коммунальные услуги.
В прошлом году, долг населения за коммунальные услуги увеличился на 12 миллиардов гривен и на сегодня общая сумма долга составляет 26 миллиардов гривен.
специально для mmgp.ru
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