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Верховная Рада хочет ввести пеню за задержку коммунальных платежей

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Верховная Рада хочет ввести пеню за задержку коммунальных платежей


Власти выдумывают все более смелые и изощренные способы заставить население платить по долгам за коммунальные услуги.

В Верховной Раде будет рассмотрен законопроект, который предусмотрит пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый новый день просрочки.

Уровень оплаты коммунальных услуг в стране падает с каждым днем и коммунальные предприятия несут огромные убытки. Ранее принятая возможность рассрочки на оплату коммунальных услуг никак не спасает ситуацию с массовой невыплатой за коммунальные услуги.

В прошлом году, долг населения за коммунальные услуги увеличился на 12 миллиардов гривен и на сегодня общая сумма долга составляет 26 миллиардов гривен.

специально для mmgp.ru
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