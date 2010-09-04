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В США сотрудник юридической фирмы пытался продать за биткоины информацию

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#1
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В США сотрудник юридической фирмы пытался продать за биткоины информацию

Партнер известной юридической и лоббистской фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld Джеффри Верткин был арестован и привлечен к уголовной ответственности после неудачной попытки продать конфиденциальную информацию за биткоины. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно судебным документам, Джеффри Верткин обратился к сотруднику калифорнийской компании, работающей в сфере кибербезопасности, с предложением продать конфиденциальную информацию, связанную с поданным против нее иском.

Прикрываясь именем Дэн, Верткин отправил в компанию часть обвинительного заключения, предложил отправить полный файл за $310 000. Оплату он при этом хотел получить в биткоинах, объяснив попутно сотруднику фирмы преимущества криптовалюты в части сложности отслеживания транзакций.

После нескольких бесед Верткин и сотрудник фирмы договорились встретиться 31 января в отеле Hilton Garden Inn в Купертино, Калифорния. На встречу адвокат явился в парике, желая, видимо, скрыть свою внешность, однако, как только обещанная копия обвинительного заключения была передана, был арестован агентами ФБР.

Утверждается, что в момент ареста Верткин сказал: «Моя жизнь закончена».

В настоящий момент незадачливый адвокат отпущен под залог в размере $750 000.

Среди клиентов Akin Gump Strauss Hauer & Feld присутствуют такие известные компании, как AT&T, Volkswagen и Mobil Oil. Сам же Джеффри Верткин до этого в течение шести лет проработал судебным адвокатом в Министерстве юстиции США.

Напомним, в недавнем докладе RedOwl и Intsights сообщалось, что в даркнете наблюдается рост числа площадок, специализирующихся на торговле инсайдерской информацией, обладая которой можно манипулировать фондовыми рынками и продавать доступ к корпоративным системам и ресурсам.

Источник.
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Старый Сегодня, 22:47
#2
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Re: В США сотрудник юридической фирмы пытался продать за биткоины информацию
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