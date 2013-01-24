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куда инвестировать по 100 евро в месяц не работая с электронными платежными системами
Раньше инвестировал в Пам но потом не мог вывести деньги на карту обратно, Web money заблокировали из за входа в систему с подозрительного IP адреса. Вобщем я не доверяю таким проектам которые работают через платежные системы в интернете.
На данный момент рассматриваю такой вариант как покупка золота в банке каждый месяц на 100 евро.
Посоветуйте еще какие нибудь способы, чтоб деньги можно было получать на счет в банке, а не на лохотронские платежные системы.