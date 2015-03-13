Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,321 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В России новый заместитель министра финансов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:17
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 81
КП: 0.077
В России новый заместитель министра финансов


Владимир Колычев - новый заместитель министра финансов. В его основные обязанности будет входить: анализирование рисков для бюджетной системы, бюджетное прогнозирование в долгосрочной перспективе, денежно-кредитная и макроэкономическая политика.

Ранее этими вопросами занимался Максим Орешкин, теперь назначеный министром экономического развития.

Данное назначение было ожидаемо для экспертов. Колычеву на данный момент исполнилось 34 года. В графе образование значится - Академия народного хозяйства, специальность - Финансы и кредит. Работал в Росбанке с 2006 по 2013 год. Далее - главный экономист в ВТБ Капитал. С мая 2015 года - возглавляет департамент долгосрочного планирования Министерства Финансов.

специально для mmgp.ru
уникальность текста 85%
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Министерство финансов России заморозит зарплаты государственным служащим Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 26 13.10.2016 12:09
Министерство финансов России собирается урезать расходы на оборону Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 48 13.10.2016 01:26
Доходы министра финансов Яресько Н за 2015г вырос в 3 раза svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 14 08.04.2016 21:25
Советником министра финансов назначен американский экономист Лаффер lannna Политика и экономика 1 16.09.2015 14:41
Министерство финансов России и Биткойн Leqenden Новости криптовалют 4 13.03.2015 16:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Прибалтиец
ПАММ-счет RIGA - 2013:5183520 (InstaForex)
От Прибалтиец в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
70 WMR
От Kon в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар SQMonitor
MyCreditBank - mycreditbank.su
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
robocapital.org - robocapital
От TheGOLDskull в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tygra
Тема tygra - верну от 50% рефкомисии!
От tygra в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар stasnokia
Услуги SEO (Продвижение сайтов по Украине)
От stasnokia в разделе «Поисковая оптимизация»
.     
Пользователей
401,321
Тем
453,491
Сообщений
11,102,156

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube