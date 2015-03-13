В России новый заместитель министра финансов

Владимир Колычев - новый заместитель министра финансов. В его основные обязанности будет входить: анализирование рисков для бюджетной системы, бюджетное прогнозирование в долгосрочной перспективе, денежно-кредитная и макроэкономическая политика.
Ранее этими вопросами занимался Максим Орешкин, теперь назначеный министром экономического развития.
Данное назначение было ожидаемо для экспертов. Колычеву на данный момент исполнилось 34 года. В графе образование значится - Академия народного хозяйства, специальность - Финансы и кредит. Работал в Росбанке с 2006 по 2013 год. Далее - главный экономист в ВТБ Капитал. С мая 2015 года - возглавляет департамент долгосрочного планирования Министерства Финансов.
специально для mmgp.ru
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