pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 16,663 Благодарностей: 8,625 КП: 0.172

награды

Банк Paribas инвестирует 3 млрд $ в цифровые технологии

Французский банк BNP Paribas собирается инвестировать 3 млрд евро в трехлетнюю программу построения «банка будущего». Таким образом расходы на цифровые технологии будут удвоены.



При этом банк планирует расходовать те средства, которые в период с 2017 по 2019 гг. будут получены за счет экономии от сокращения количества банковских отделений и увеличения финансирования программ перехода на цифровые технологии на 50%.



Представители BNP Paribas заявили, что они рассчитывают на успех множества инициатив, реализуемых в настоящее время в сфере использования продуктов, приложений и цифровых платформ, таких как Hello bank! и Wa! на внутренних рынках, Cepteteb и BGZ Optima в IFS, Centric и Cortex в CIB, а также полагаются на свои технические лаборатории и программы «инкубаторов».



Исполнительный директор Жан-Лоран Боннафэ (Jean-Laurent Bonnafé) в беседе с Financial Times рассказал, что часть из инвестируемых 3 млрд евро будет направлена на переобучение персонала и найм людей, обладающих необходимыми навыками, например, в сфере анализа данных, и что он не видит причин, прекращения развития тенденции закрытия банковских филиалов».



«Обстановка такова, что мы не создаем новых рабочих мест, а осуществляем управление процессом перехода, – сообщил он сотруднику газеты. – В сфере розничного банковского обслуживания и инвестиционно-банковской деятельности меняется характер выполняемых работ. Перед нами стоит непростая задача по работе с людьми, чтобы осуществить эти планы».



Источник Французский банк BNP Paribas собирается инвестировать 3 млрд евро в трехлетнюю программу построения «банка будущего». Таким образом расходы на цифровые технологии будут удвоены.При этом банк планирует расходовать те средства, которые в период с 2017 по 2019 гг. будут получены за счет экономии от сокращения количества банковских отделений и увеличения финансирования программ перехода на цифровые технологии на 50%.Представители BNP Paribas заявили, что они рассчитывают на успех множества инициатив, реализуемых в настоящее время в сфере использования продуктов, приложений и цифровых платформ, таких как Hello bank! и Wa! на внутренних рынках, Cepteteb и BGZ Optima в IFS, Centric и Cortex в CIB, а также полагаются на свои технические лаборатории и программы «инкубаторов».Исполнительный директор Жан-Лоран Боннафэ (Jean-Laurent Bonnafé) в беседе с Financial Times рассказал, что часть из инвестируемых 3 млрд евро будет направлена на переобучение персонала и найм людей, обладающих необходимыми навыками, например, в сфере анализа данных, и что он не видит причин, прекращения развития тенденции закрытия банковских филиалов».«Обстановка такова, что мы не создаем новых рабочих мест, а осуществляем управление процессом перехода, – сообщил он сотруднику газеты. – В сфере розничного банковского обслуживания и инвестиционно-банковской деятельности меняется характер выполняемых работ. Перед нами стоит непростая задача по работе с людьми, чтобы осуществить эти планы».Источник

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Кешбэк до 15%

H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ" __________________