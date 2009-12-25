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Банк Paribas инвестирует 3 млрд $ в цифровые технологии

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Банк Paribas инвестирует 3 млрд $ в цифровые технологии

Французский банк BNP Paribas собирается инвестировать 3 млрд евро в трехлетнюю программу построения «банка будущего». Таким образом расходы на цифровые технологии будут удвоены.

При этом банк планирует расходовать те средства, которые в период с 2017 по 2019 гг. будут получены за счет экономии от сокращения количества банковских отделений и увеличения финансирования программ перехода на цифровые технологии на 50%.

Представители BNP Paribas заявили, что они рассчитывают на успех множества инициатив, реализуемых в настоящее время в сфере использования продуктов, приложений и цифровых платформ, таких как Hello bank! и Wa! на внутренних рынках, Cepteteb и BGZ Optima в IFS, Centric и Cortex в CIB, а также полагаются на свои технические лаборатории и программы «инкубаторов».

Исполнительный директор Жан-Лоран Боннафэ (Jean-Laurent Bonnafé) в беседе с Financial Times рассказал, что часть из инвестируемых 3 млрд евро будет направлена на переобучение персонала и найм людей, обладающих необходимыми навыками, например, в сфере анализа данных, и что он не видит причин, прекращения развития тенденции закрытия банковских филиалов».

«Обстановка такова, что мы не создаем новых рабочих мест, а осуществляем управление процессом перехода, – сообщил он сотруднику газеты. – В сфере розничного банковского обслуживания и инвестиционно-банковской деятельности меняется характер выполняемых работ. Перед нами стоит непростая задача по работе с людьми, чтобы осуществить эти планы».

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