Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 34,094 Благодарностей: 7,381 КП: 0.177

Payoner - payoner.biz Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Payoner



О проекте (взято с сайта проекта)



Цитата: Мы представляем амбициозную команду, состоящую из профессионалов высокого уровня, объединившейся идеей инвест диверсификацией, способных решать инвестиционные задачи разной сложности и слаженно трудиться на общий результат как единое целое. Ключевые направления компании: Startups, Forex, IT technologies.



Наша команда уверена, что только при постоянно меняющейся стратегии инвестирования в максимально эффективные инвестиционные направления (инвестиции в стартап, forex, it технологии), можно точно управлять инвестиционными портфелями и получать оптимальный профит.



Особая бизнес модель и специально проработанный портфель инвестора, позволяет начать бизнес прямо сейчас, не выходя из собственного дома. Имея грамотную маркетинговую стратегию, мы с уверенностью сможем удовлетворить интересы любого клиента. Дата старта –11 февраля 2017 г



Планы





→ 6% ЗА 24 ЧАСА

Чистая прибыль: 6%

Начисление: в конце

Ограничения: $2 - $500

Срок депозита: 24 часа

Тело депозита: включено в начисления



→ 14% ЗА 48 ЧАСОВ

Чистая прибыль: 14%

Начисления: раз в 24 часа

Ограничения: $10 - $1000

Срок депозита: 48 часов

Тело депозита: включено в начисления



На тарифные планы линейки Standart количество открываемых депозитов ограниченно: не более 1 активного депозита на каждый тарифный план.







→ 50% ЗА 5 ДНЕЙ

Чистая прибыль: 50%

Начисления: РАЗ В ЧАС

Ограничения: $50 - $2000

Срок депозита: 5 дней

Тело депозита: включено в начисления



→ БЕССРОЧНЫЙ 6.6%

Прибыль в день: 6.6%

Начисления: РАЗ В ЧАС

Ограничения: $20 - $5000

Срок депозита: бессрочно

Тело депозита: не возвращается



На тарифные планы линейки Premium количество открываемых инвестиций не ограничено! РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТАРИФ "БЕССРОЧНЫЙ 6%".



Минимальная инвестиция $2



Партнёрская программа:



УРОВНИ PROGRESSIVE

НАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС. ПРИСВАИВАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ЗАРЕГИСТРИРУЕТЕ АККАУНТ.

3 уровня 6%-1%-1%



УРОВНИ ПРОФИ

СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $100 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $50.

3 уровня 7%-2%-1%



УРОВНИ ДИРЕКТОР

СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $300 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $150.

4 уровня 10%-2%-1%-1%



УРОВНИ ПРЕЗИДЕНТ

СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $1000 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $500.

5 уровня 12%-3%-2%-1%-1%



УРОВНИ VIP

СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $3000 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $1000.

5 уровня 15%-5%-3%-1%-1%



Выплаты: инстант

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin, Qiwi, Yandex



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–

11.02.17 16:24 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13863427 from U17755**. Batch: 163949512. Memo: Shopping Cart Payment. deposit for Knjaz.



