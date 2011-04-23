Payoner - payoner.biz

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Payoner
О проекте (взято с сайта проекта)
Дата старта –11 февраля 2017 г
Планы
→ 6% ЗА 24 ЧАСА
Цитата:
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Мы представляем амбициозную команду, состоящую из профессионалов высокого уровня, объединившейся идеей инвест диверсификацией, способных решать инвестиционные задачи разной сложности и слаженно трудиться на общий результат как единое целое. Ключевые направления компании: Startups, Forex, IT technologies.
Наша команда уверена, что только при постоянно меняющейся стратегии инвестирования в максимально эффективные инвестиционные направления (инвестиции в стартап, forex, it технологии), можно точно управлять инвестиционными портфелями и получать оптимальный профит.
Особая бизнес модель и специально проработанный портфель инвестора, позволяет начать бизнес прямо сейчас, не выходя из собственного дома. Имея грамотную маркетинговую стратегию, мы с уверенностью сможем удовлетворить интересы любого клиента.
Чистая прибыль: 6%
Начисление: в конце
Ограничения: $2 - $500
Срок депозита: 24 часа
Тело депозита: включено в начисления
→ 14% ЗА 48 ЧАСОВ
Чистая прибыль: 14%
Начисления: раз в 24 часа
Ограничения: $10 - $1000
Срок депозита: 48 часов
Тело депозита: включено в начисления
На тарифные планы линейки Standart количество открываемых депозитов ограниченно: не более 1 активного депозита на каждый тарифный план.
→ 50% ЗА 5 ДНЕЙ
Чистая прибыль: 50%
Начисления: РАЗ В ЧАС
Ограничения: $50 - $2000
Срок депозита: 5 дней
Тело депозита: включено в начисления
→ БЕССРОЧНЫЙ 6.6%
Прибыль в день: 6.6%
Начисления: РАЗ В ЧАС
Ограничения: $20 - $5000
Срок депозита: бессрочно
Тело депозита: не возвращается
На тарифные планы линейки Premium количество открываемых инвестиций не ограничено! РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТАРИФ "БЕССРОЧНЫЙ 6%".
Минимальная инвестиция $2
Партнёрская программа:
УРОВНИ PROGRESSIVE
НАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС. ПРИСВАИВАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ЗАРЕГИСТРИРУЕТЕ АККАУНТ.
3 уровня 6%-1%-1%
УРОВНИ ПРОФИ
СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $100 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $50.
3 уровня 7%-2%-1%
УРОВНИ ДИРЕКТОР
СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $300 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $150.
4 уровня 10%-2%-1%-1%
УРОВНИ ПРЕЗИДЕНТ
СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $1000 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $500.
5 уровня 12%-3%-2%-1%-1%
УРОВНИ VIP
СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $3000 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $1000.
5 уровня 15%-5%-3%-1%-1%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin, Qiwi, Yandex
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Вклад (листинг)–
11.02.17 16:24 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13863427 from U17755**. Batch: 163949512. Memo: Shopping Cart Payment. deposit for Knjaz.
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