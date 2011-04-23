Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Payoner - payoner.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:30
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 34,094
Благодарностей: 7,381
КП: 0.177
Payoner - payoner.biz
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Payoner

О проекте (взято с сайта проекта)

Цитата:
Мы представляем амбициозную команду, состоящую из профессионалов высокого уровня, объединившейся идеей инвест диверсификацией, способных решать инвестиционные задачи разной сложности и слаженно трудиться на общий результат как единое целое. Ключевые направления компании: Startups, Forex, IT technologies.

Наша команда уверена, что только при постоянно меняющейся стратегии инвестирования в максимально эффективные инвестиционные направления (инвестиции в стартап, forex, it технологии), можно точно управлять инвестиционными портфелями и получать оптимальный профит.

Особая бизнес модель и специально проработанный портфель инвестора, позволяет начать бизнес прямо сейчас, не выходя из собственного дома. Имея грамотную маркетинговую стратегию, мы с уверенностью сможем удовлетворить интересы любого клиента.
Дата старта –11 февраля 2017 г

Планы


→ 6% ЗА 24 ЧАСА
Чистая прибыль: 6%
Начисление: в конце
Ограничения: $2 - $500
Срок депозита: 24 часа
Тело депозита: включено в начисления

→ 14% ЗА 48 ЧАСОВ
Чистая прибыль: 14%
Начисления: раз в 24 часа
Ограничения: $10 - $1000
Срок депозита: 48 часов
Тело депозита: включено в начисления

На тарифные планы линейки Standart количество открываемых депозитов ограниченно: не более 1 активного депозита на каждый тарифный план.



→ 50% ЗА 5 ДНЕЙ
Чистая прибыль: 50%
Начисления: РАЗ В ЧАС
Ограничения: $50 - $2000
Срок депозита: 5 дней
Тело депозита: включено в начисления

→ БЕССРОЧНЫЙ 6.6%
Прибыль в день: 6.6%
Начисления: РАЗ В ЧАС
Ограничения: $20 - $5000
Срок депозита: бессрочно
Тело депозита: не возвращается

На тарифные планы линейки Premium количество открываемых инвестиций не ограничено! РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТАРИФ "БЕССРОЧНЫЙ 6%".

Минимальная инвестиция $2

Партнёрская программа:

УРОВНИ PROGRESSIVE
НАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС. ПРИСВАИВАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ЗАРЕГИСТРИРУЕТЕ АККАУНТ.
3 уровня 6%-1%-1%

УРОВНИ ПРОФИ
СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $100 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $50.
3 уровня 7%-2%-1%

УРОВНИ ДИРЕКТОР
СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $300 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $150.
4 уровня 10%-2%-1%-1%

УРОВНИ ПРЕЗИДЕНТ
СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $1000 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $500.
5 уровня 12%-3%-2%-1%-1%

УРОВНИ VIP
СТАТУС ПРИСВАИВАЕТСЯ, КОГДА ОБОРОТ ВАШЕЙ СТРУКТУРЫ ДОСТИГ $3000 ИЛИ ОБЪЕМ ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ $1000.
5 уровня 15%-5%-3%-1%-1%

Выплаты: инстант
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin, Qiwi, Yandex

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–
11.02.17 16:24 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13863427 from U17755**. Batch: 163949512. Memo: Shopping Cart Payment. deposit for Knjaz.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
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Knjaz на форуме  
Старый Сегодня, 20:41
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,047
Благодарностей: 3,580
КП: 0.132
Re: Payoner - payoner.biz
какая то муть ,как по мне ...
начиная с дизайна и заканчивая остальным ...
__________________
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