Анна Чернобай Профессионал

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Правами на выброс парниковых газов в России будут торговать в блокчейне

Парижское соглашение, принятое в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере, вступившее в силу в прошлом году, послужило достаточным основанием для формирования глобального рынка обращаемых климатических активов и обязательств, основным базовым активом которого будет считаться право на выброс парниковых газов, а универсальной единицей – тонна СО2.



По оценкам экспертов Всемирного банка, формирование единого рыночного пространства будет способствовать получению ряда преимуществ, в частности, стабильной цены на углеродные выбросы, инвестиционной привлекательности и сокращению издержек.

По словам Антона Галеновича, заместителя главы компании «Экоком» (комбинат экологического обслуживания), общий объем зрелого рынка достигнет триллионов долларов США, а прогнозируемый объем фьючерсного рынка – $2-4 трлн в год при охвате 25% глобальной эмиссии и цене $20 за тонну СО2.



Основной причиной того, что международный рынок до сих пор не сформирован, является отсутствие единых стандартов. Сегодня самым крупным рынком считается Европейская система торговли выбросами, объединяющая 28 стран. Общенациональный рынок с объемом 3-5 млрд тонн эквивалента СО2 в год возглавляет Китай.



Для разработки проекта единой сети углеродных рынков Всемирный банк собрал рабочую группу, главной задачей которой является создание метода оценки каждой национальной системы.



Перед организацией стоят непростые задачи: обеспечить максимальную прозрачность процесса, от которого будет зависеть эффективность единой сети, решить проблему раздробленности и найти способ избежать появления мошеннических схем на рынке. Решить их способна технология блокчейна.

Цитата: «Сегодня блокчейн считается одной из самых перспективных технологий, уже оказавшей большое влияние на различные отрасли экономики. Системы, созданные на основе блокчейн решений, обладают повышенной отказоустойчивостью и безопасностью, а также эффективностью и прозрачностью», –



Впервые о целесообразности использования блокчейна для контроля углеродных выбросов заявил экологический журналист Эдвард Додж в 2015 году. Он разработал проект и цифровую валюту: каждая страна должна была вносить фиксированную сумму за каждую тонну выбросов СО2 в специальный кошелёк Carboncoin. Право на эти деньги могли получить игроки, сокращающие объемы эмиссии углекислого газа в атмосфере за счет посадки лесов или совершенствования промышленных технологий.



Додж подсчитал, что при цене $25 за тонну выбросов? за год в фонде должно скапливаться $800 млрд. Получение денег будет стимулировать государства и бизнес активно искать способы ликвидации углекислого газа, а блокчейн позволит контролировать процесс.



В апреле 2016 года компания Australian Sustainable Business Group объявила о решении использовать блокчейн для снижения административных издержек и риска мошенничества (серьезная проблема на рынке экологических активов), предложив создать платформу для оборота Австралийских углеродных кредитных единиц (ACCU), которые эмитируются государством.



Проект не получил одобрения, главным образом потому, что блокчейн исключает участие национального регулятора в управлении сделками, а также делает возможной внешнюю торговлю сертификатами ACCU, которая запрещена местным законодательством.



В ноябре 2016 года многие СМИ писали о совместной работе корпорации IBM и китайской компании Energy Blockchain Labs над созданием платформы для оборота углеродных активов. В данном проекте вместо криптовалюты предложили использовать Сертификаты о сокращении углеродных выбросов (CCER), которые будут выпускаться китайскими компаниями, вставшими на «зеленый» путь развития. Однако, официально информация о проекте не подтвердилась.



По мнению Галеновича, причина того, что построить цифровую экосистему для экологических активов и обязательств на основе технологии блокчейна достаточно сложно, заключается в отсутствии сочетания высокой компетенции на экологических рынках и в технологии блокчейна.



Российский рынок углеродных активов только начинает формироваться, разрабатывается законодательная база в этой области. В частности, к 2018 году будет представлен федеральный закон «О государственном регулировании выбросов парниковых газов», который определит меры, необходимые для реализации Парижского соглашения и концепции низкоуглеродного развития.



На этом фоне развиваются рыночные инструменты, способствующие уменьшению углеродного следа компаний и росту инвестиций в чистую энергетику. Одним из них является проект российских разработчиков углеродной биржи на базе блокчейна DAO IPCI, которая оперирует правами на выброс углекислого газа в качестве единиц базового актива.

Цитата: «Предыдущие проекты не смогли реализоваться, поскольку им не хватило глубокого понимания рынков экологических кредитов. Они были основаны на криптовалютах и не могли подтвердить экологическую целостность цифровых единиц как рыночных инструментов, устанавливали лишь поверхностную, не вполне убедительную связь криптовалют с действиями экологической направленности», –



Преимуществом платформы DAO создатели называют использование умных контрактов, которые выступают гарантом соответствия числа цифровых углеродных единиц фактическим сокращениям выбросов и исключает манипуляции с ними.



Проект DAO IPCI был создан при технологической поддержке Microsoft Russia с использованием облачной платформы Azure Blockchain as a Service. После успешного завершения тестирования системы, цифровое приложение DAO IPCI было размещено в основной сети блокчейна Ethereum.



Проведение пилотных коммерческих сделок по продаже и приобретению углеродных единиц на платформе DAO IPCI планируется начать в первом квартале 2017 года.



Источник Парижское соглашение, принятое в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере, вступившее в силу в прошлом году, послужило достаточным основанием для формирования глобального рынка обращаемых климатических активов и обязательств, основным базовым активом которого будет считаться право на выброс парниковых газов, а универсальной единицей – тонна СО2.По оценкам экспертов Всемирного банка, формирование единого рыночного пространства будет способствовать получению ряда преимуществ, в частности, стабильной цены на углеродные выбросы, инвестиционной привлекательности и сокращению издержек.По словам Антона Галеновича, заместителя главы компании «Экоком» (комбинат экологического обслуживания), общий объем зрелого рынка достигнет триллионов долларов США, а прогнозируемый объем фьючерсного рынка – $2-4 трлн в год при охвате 25% глобальной эмиссии и цене $20 за тонну СО2.Основной причиной того, что международный рынок до сих пор не сформирован, является отсутствие единых стандартов. Сегодня самым крупным рынком считается Европейская система торговли выбросами, объединяющая 28 стран. Общенациональный рынок с объемом 3-5 млрд тонн эквивалента СО2 в год возглавляет Китай.Для разработки проекта единой сети углеродных рынков Всемирный банк собрал рабочую группу, главной задачей которой является создание метода оценки каждой национальной системы.Перед организацией стоят непростые задачи: обеспечить максимальную прозрачность процесса, от которого будет зависеть эффективность единой сети, решить проблему раздробленности и найти способ избежать появления мошеннических схем на рынке. Решить их способна технология блокчейна.поясняет Константин Гольдштейн, технический евангелист департамента стратегических технологий Microsoft в России.Впервые о целесообразности использования блокчейна для контроля углеродных выбросов заявил экологический журналист Эдвард Додж в 2015 году. Он разработал проект и цифровую валюту: каждая страна должна была вносить фиксированную сумму за каждую тонну выбросов СО2 в специальный кошелёк Carboncoin. Право на эти деньги могли получить игроки, сокращающие объемы эмиссии углекислого газа в атмосфере за счет посадки лесов или совершенствования промышленных технологий.Додж подсчитал, что при цене $25 за тонну выбросов? за год в фонде должно скапливаться $800 млрд. Получение денег будет стимулировать государства и бизнес активно искать способы ликвидации углекислого газа, а блокчейн позволит контролировать процесс.В апреле 2016 года компания Australian Sustainable Business Group объявила о решении использовать блокчейн для снижения административных издержек и риска мошенничества (серьезная проблема на рынке экологических активов), предложив создать платформу для оборота Австралийских углеродных кредитных единиц (ACCU), которые эмитируются государством.Проект не получил одобрения, главным образом потому, что блокчейн исключает участие национального регулятора в управлении сделками, а также делает возможной внешнюю торговлю сертификатами ACCU, которая запрещена местным законодательством.В ноябре 2016 года многие СМИ писали о совместной работе корпорации IBM и китайской компании Energy Blockchain Labs над созданием платформы для оборота углеродных активов. В данном проекте вместо криптовалюты предложили использовать Сертификаты о сокращении углеродных выбросов (CCER), которые будут выпускаться китайскими компаниями, вставшими на «зеленый» путь развития. Однако, официально информация о проекте не подтвердилась.По мнению Галеновича, причина того, что построить цифровую экосистему для экологических активов и обязательств на основе технологии блокчейна достаточно сложно, заключается в отсутствии сочетания высокой компетенции на экологических рынках и в технологии блокчейна.Российский рынок углеродных активов только начинает формироваться, разрабатывается законодательная база в этой области. В частности, к 2018 году будет представлен федеральный закон «О государственном регулировании выбросов парниковых газов», который определит меры, необходимые для реализации Парижского соглашения и концепции низкоуглеродного развития.На этом фоне развиваются рыночные инструменты, способствующие уменьшению углеродного следа компаний и росту инвестиций в чистую энергетику. Одним из них является проект российских разработчиков углеродной биржи на базе блокчейна DAO IPCI, которая оперирует правами на выброс углекислого газа в качестве единиц базового актива.считает заместитель главы компании «Экоком».Преимуществом платформы DAO создатели называют использование умных контрактов, которые выступают гарантом соответствия числа цифровых углеродных единиц фактическим сокращениям выбросов и исключает манипуляции с ними.Проект DAO IPCI был создан при технологической поддержке Microsoft Russia с использованием облачной платформы Azure Blockchain as a Service. После успешного завершения тестирования системы, цифровое приложение DAO IPCI было размещено в основной сети блокчейна Ethereum.Проведение пилотных коммерческих сделок по продаже и приобретению углеродных единиц на платформе DAO IPCI планируется начать в первом квартале 2017 года.

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