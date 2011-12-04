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РФ: за сбор ягод и грибов собираются вводить плату?

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Старый Сегодня, 19:40
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,970
Благодарностей: 591
КП: 0.136
РФ: за сбор ягод и грибов собираются вводить плату?


Наши российские вновь избранные депутаты парламента, всё чаще и чаще озвучивают с трибуны Думы мысль, что настало время ввести так называемые сборы (или платный доступ), к примеру, за сбор грибов в лесу, а заодно и всех видов ягод, за ловлю в водоемах рыбы или еще круче - за подъезд на транспортном средстве к этому самому водоему с рыбой, естественно. И вот уже некоторые региональные власти начинают их "слышать" и с 1 марта 2017 года 4 российских региона (в основном примыкающих к Черному морю) готовы ввести у себя так называемый "курортный сбор" - это посуточная плата за пребывание в этих регионах гостей. Мол эти собранные с гостей средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры этих регионов.

Но особенно народным избранникам нравится идея сделать платный доступ в наши леса нашего же населения. И даже ей уже придумали название, что это будет как бы такой своеобразный "грибной налог" и например, в некоторых средствах массовой информации России уже сообщалось, что предлагается ввести оплату за сбор дикоросов. То есть за сезон сбора земляники в ближайшем к вам лесном массиве надо будет заплатить 4 500 рублей, а если вдруг захотелось позаниматься "тихой охотой", то есть сбором грибов, то надо будет выложить уже 6 000 рублей.

Инициаторы этих предложений утверждают, что сборщики грибов зачастую просто вывозят собранный урожай из региона, а государство с этого не получает доход. Правда глава нашего Минсельхоза г-н Ткачев впрямую эту идею в своих интервью для журналистов пока не поддержал, а единственно лишь высказался в том плане, что да, действительно, нужно допустить малый бизнес к грибным закромам страны, а по сборам тогда будем решать позже, если это дело пойдет в массы.

Но законодатели все равно себе на уме, и вот уже депутаты из Еврейской автономной области предлагают ограничить время сбора дикоросов каким-то определённым сроком, выход за который его нарушившему будет грозить штрафом в размере 2 000 рублей и изъятием всего собранного.

Кстати, сторонники введения платного доступа к лесным дарам российской природы утверждают, что введение платного доступа к сбору грибов или лесных ягод соотносятся с той же взимаемой платой за охоту и ведь все охотники её платят и особо не жалуются. Отчасти они может и правы, но вряд ли такая инициатива получит одобрение у большинства россиян, ведь вроде как в остальных развитых странах никто не платит на сбор грибов или ягод, а у нас вот собираются потребовать. Непривычно как-то. Неужели власти смогут на этом заработать огромные деньги?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/589f2d2f494ca
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 20:19
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 797
Благодарностей: 135
КП: 0.172
Re: РФ: за сбор ягод и грибов собираются вводить плату?
Ну и кто ловить народ будет, дабы оштрафовать?
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simon4 вне форума  
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