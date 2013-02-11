Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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super-matter.ru -Cosmic-Matter

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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Старый Сегодня, 18:58
#1
Любитель
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 968
Благодарностей: 0
КП: 0.000
super-matter.ru -Cosmic-Matter
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:11.02.17




Cosmic-Matter

Цитата:
Добро пожаловать! Зарегистрируйтесь и окунитесь в увлекательный космический мир!
Купите ракеты различного типа, которые будут добывать материю.
Материя будет накапливаться на складе, собирайте её.
Продавайте материю и получайте за неё топливо.
Обменивайте топливо на реальные деньги,
либо покупайте больше ракет, чтобы они -
приносили вам еще больше прибыли!

Также один очень важный момент -
вывод средств доступен без вложений!
Об игре:

Покупайте ракеты и продавай добытые материи.
На выбор 5 ракет различного уровня, которые будут добывать вам материи, их нужно собирать и продавать на складе, взамен получая игровую валюту - топливо.
Покупка ракет
- здесь вы можете приобрести ракеты разной ценовой категории, они будут добывать вам материи, которые необходимо продавать.

Склад материи
- в складе у вас хранятся все добытые материи, которые небходимо собирать и продавать, получая за это топливо, которое в дальнейшем можно обменять через обменник либо вывести, получив реальные деньги.

Особенности:

Бонус на первое пополнение +20%!
Игровой чат!
20р в подарок!
Ежедневный бонус, конкурсы!
Вывод возможен без вложений!

Маркетинг:



Распределение топлива при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.

Игровая валюта
100 материи = 1 топливо
100 топлива = 1 рубль

Бонусы:

20р в подарок!

Реферальная программа:

10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком(вывод)

Платежные системы:

Free-Kassa,Payeer,QIWI(авто)

Наш вклад:



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Старый Сегодня, 19:19
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,751
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Re: super-matter.ru -Cosmic-Matter
Проект добавлен на мониторинг.

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