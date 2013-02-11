super-matter.ru -Cosmic-Matter

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Старт проекта:11.02.17
Cosmic-Matter
Об игре:
Цитата:
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Добро пожаловать! Зарегистрируйтесь и окунитесь в увлекательный космический мир!
Купите ракеты различного типа, которые будут добывать материю.
Материя будет накапливаться на складе, собирайте её.
Продавайте материю и получайте за неё топливо.
Обменивайте топливо на реальные деньги,
либо покупайте больше ракет, чтобы они -
приносили вам еще больше прибыли!
Также один очень важный момент -
вывод средств доступен без вложений!
Покупайте ракеты и продавай добытые материи.
На выбор 5 ракет различного уровня, которые будут добывать вам материи, их нужно собирать и продавать на складе, взамен получая игровую валюту - топливо.
Покупка ракет
- здесь вы можете приобрести ракеты разной ценовой категории, они будут добывать вам материи, которые необходимо продавать.
Склад материи
- в складе у вас хранятся все добытые материи, которые небходимо собирать и продавать, получая за это топливо, которое в дальнейшем можно обменять через обменник либо вывести, получив реальные деньги.
Особенности:
Бонус на первое пополнение +20%!
Игровой чат!
20р в подарок!
Ежедневный бонус, конкурсы!
Вывод возможен без вложений!
Маркетинг:
Распределение топлива при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Игровая валюта
100 материи = 1 топливо
100 топлива = 1 рубль
Бонусы:
20р в подарок!
Реферальная программа:
10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком(вывод)
Платежные системы:
Free-Kassa,Payeer,QIWI(авто)
Наш вклад:
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