Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,302 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Тим Кук рассказал о перспективах дополненной реальности в ближайшем будущем

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:25
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 171
Благодарностей: 13
КП: 0.050
Тим Кук рассказал о перспективах дополненной реальности в ближайшем будущем
Никто за пределами Apple не знает, какой следующий продукт компании станет популярным.



Но генеральный директор компании Тим Кук продолжает намекать, что компания инвестирует и видит огромный потенциал в технологиях дополненной реальности(AR).

Это то, что технари называют технологией, которая объединяет компьютерную графику и интернет с реальным миром. И это то, что позволит видеть виртуальные объекты в условиях реальной жизни. Для использования технологии необходима пара умных очков, хотя есть современные приложения, такие как Pokemon Go, позволяющие использовать смартфоны.

Кук сравнил дополненную реальность со смартфоном в своем интервью для The Independent Дэвиду Фелану, опубликованного в пятницу:

"Я считаю, что это большая и перспективная идея, как смартфон. Смартфоны доступны всем. Мы не привыкли думать, что iPhone предназначен для определенной демографии, или страны, или вертикального рынка. Я думаю, что дополненная реальность - действительно новая и большая идея. Это огромные перспективы. Я возбуждаюсь из-за вещей, которые можно сделать доступными для всех, и которые улучшат и сделают жизнь многих людей значительно интересней".

Но Кук также опроверг слухи о том, что компания Apple готовит продукт дополненной реальности, смарт-очки, которые смогли бы составить конкуренцию на действующем рынке.

"Я рассматриваю AR как кремний в моем iPhone", сказал он. "Это не отдельный продукт, а технология для развития".

Это может означать, что Apple будет включать технологию дополненной реальности в свои приложения. Это могут быть дополнения к камере или другим базовым приложениям. За последние несколько лет Apple приобрела несколько стартапов дополненной реальности.

Это не первый раз, когда Кук так подробно говорил о потенциале дополненной реальности. При первом появлении такой технологии в октябре, он выложил свои мысли, почему он делает огромную ставку на эту технологию. Технологии виртуальной реальности не будут иметь подобного успеха. Значительная часть людей по всему миру в скором будущем будет использовать технологии AR каждый день.

"Дополненной реальности необходимо некоторое время, так как есть некоторые проблемы с технологиями", - сказал Кук в октябре. "Но когда это произойдет, когда AR станет обыденностью, мы будем удивляться, как мы жили раньше без нее. Также, как мы сейчас задаемся вопросом, как мы раньше жили без нашего телефона."

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 18:37
#2
Специалист
 
Имя: Давид
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 800
Благодарностей: 128
КП: 0.149
Re: Тим Кук рассказал о перспективах дополненной реальности в ближайшем будущем
Было бы странно если Эйпл не занимались AR.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
gheorgze вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рогозин рассказал о перспективах сотрудничества с Венесуэлой TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.12.2016 09:40
Представитель BTCC рассказал о ближайшем будущем биткойна pilot10 Новости криптовалют 11 29.06.2016 12:24
В каких странах готовы отказаться от налички уже в ближайшем будущем? Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 3 02.05.2016 19:46
Путин: дефицит бюджета будет низким, а в ближайшем будущем — нулевым moskva Новости в мире финансов и инвестиций 6 12.10.2015 04:22
ЦБ в ближайшем будущем не ожидает резкого снижения курса рубля Jarick821 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.10.2015 00:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар all-hyips
Paystock Ltd - paystockltd.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Valy
Cаsh Acceptor - cash-acceptor.biz
От Valy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар b00ba
Лимит на 35 WMZ
От b00ba в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар SQMonitor
UnitedHyipLeague - unitedhyipleague.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
WMID 167542733180 - Возьму кредит
От chestcorp в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар sova1127
lifecoinpay.com - LifeCoinPay
От sova1127 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,302
Тем
453,472
Сообщений
11,101,141

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube