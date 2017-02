Lonsdayl Любитель

Тим Кук рассказал о перспективах дополненной реальности в ближайшем будущем







Но генеральный директор компании Тим Кук продолжает намекать, что компания инвестирует и видит огромный потенциал в технологиях дополненной реальности(AR).



Это то, что технари называют технологией, которая объединяет компьютерную графику и интернет с реальным миром. И это то, что позволит видеть виртуальные объекты в условиях реальной жизни. Для использования технологии необходима пара умных очков, хотя есть современные приложения, такие как Pokemon Go, позволяющие использовать смартфоны.



Кук сравнил дополненную реальность со смартфоном в своем интервью для The Independent Дэвиду Фелану, опубликованного в пятницу:



"Я считаю, что это большая и перспективная идея, как смартфон. Смартфоны доступны всем. Мы не привыкли думать, что iPhone предназначен для определенной демографии, или страны, или вертикального рынка. Я думаю, что дополненная реальность - действительно новая и большая идея. Это огромные перспективы. Я возбуждаюсь из-за вещей, которые можно сделать доступными для всех, и которые улучшат и сделают жизнь многих людей значительно интересней".



Но Кук также опроверг слухи о том, что компания Apple готовит продукт дополненной реальности, смарт-очки, которые смогли бы составить конкуренцию на действующем рынке.



"Я рассматриваю AR как кремний в моем iPhone", сказал он. "Это не отдельный продукт, а технология для развития".



Это может означать, что Apple будет включать технологию дополненной реальности в свои приложения. Это могут быть дополнения к камере или другим базовым приложениям. За последние несколько лет Apple приобрела несколько стартапов дополненной реальности.



Это не первый раз, когда Кук так подробно говорил о потенциале дополненной реальности. При первом появлении такой технологии в октябре, он выложил свои мысли, почему он делает огромную ставку на эту технологию. Технологии виртуальной реальности не будут иметь подобного успеха. Значительная часть людей по всему миру в скором будущем будет использовать технологии AR каждый день.



"Дополненной реальности необходимо некоторое время, так как есть некоторые проблемы с технологиями", - сказал Кук в октябре. "Но когда это произойдет, когда AR станет обыденностью, мы будем удивляться, как мы жили раньше без нее. Также, как мы сейчас задаемся вопросом, как мы раньше жили без нашего телефона."



